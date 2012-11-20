مهدی دواتگری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به روند بررسی های پرونده مرگ مشکوک ستار بهشتی وبلاگ نویس در زندان اظهارداشت: من به عنوان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس که مامور پیگیری این موضوع شده ام، صبح امروز بررسی هایی در حوزه نیروی انتظامی داشتم و به مراجع قضائی سر زدم.

وی ادامه داد: کار پیگیری این موضوع در حال انجام است اما هنوز جمع بندی نشده اما گزارش اولیه این بررسی ها فردا به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه خواهد شد.



بازپرس سابق دادسرای عمومی و انقلاب تهران در خصوص گزارش پزشکی قانونی مبنی بر اینکه مرگ ستار بهشتی طبیعی بوده و مسمومیت و خفگی در کار نبوده اما آثر ضرب و شتم در بدن وی دیده شده است، نیز گفت: حتی اگر علت مرگ طبیعی اعلام شود، موضوع ضرب و شتم صورت گرفته نیز مورد رسیدگی قرار می گیرد و درصورت ثابت شدن، گزارش آن به مجلس ارائه خواهد شد.



وی افزود: مجلس حساسیت زیادی در این باره دارد وقطعا موضوع را به طور کامل مورد بررسی قرار می دهد. قوه قضائیه نیز قطعا در صورت تایید شدن ضرب و شتم ستار بهشتی، با عاملان و متخلفان برخورد خواهد کرد.



به گزارش مهر، دکتر احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی در گفتگو با مهر گفته است : بر اساس آزمایشات انجام شده روی جسد ستار بهشتی هیچگونه آثار خفگی و سم در بدن وی پیدا نشد و از نظر ما این فرد بر اثر مرگ طبیعی جان خود را از دست داده است.



وی ادامه داد: البته ممکن است این فرد بر اثر استرس های وارد شده جان خود را از دست داده باشد چرا که قبل از مرگ نیز قرص قلب مصرف کرده است.این دسته از متهمان وقتی قرار است مورد بازجویی قرار بگیرند دچار استرس می شوند که این استرس هورمون هایی را در بدن ترشح می کند که باعث آریتمی قلب می شود.



رئیس پزشکی قانونی در مورد کبودی های روی بدن این فرد نیز گفت: ممکن است کبودی هایی روی بدن او بر اثر ضرب و شتم باشد اما این کبودی ها نمی توانند عامل مرگ باشند.



به گزارش مهر، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه 21 آبان ماه، به دنبال مطرح شدن موضوع مرگ مشکوک " ستاربهشتی" کمیسیون امنیت ملی مامور رسیدگی به این موضوع و ارائه گزارش آن به مجلس شد. کمیسیون امنیت ملی بلافاصه در تاریخ چهارشنبه 24 آبان ماه اولین گزارش خود در این باره را در صحن مجلس قرائت کرد:



متن کامل این گزارش بدین شرح است:



ستار بهشتی با حدود 35 سال سن، مجرد و با سطح تحصیلات سیکل در عرصه فضای سایبری فعال و دارای وبلاگ ویژه بوده است.



ایشان در تاریخ 9/8/91 با حکم مراجع قضائی از منزل خود در شهرستان رباط کریم توسط پلیس ویژه فناوری اطلاعات فتا دستگیر و بعد از بازجویی اولیه با صدور قرار قانونی در تاریخ 10/8/91 به زندان منتقل می‌شود، در تاریخ 11/8/91 جهت تکمیل تحقیقات از زندان به بازداشتگاه پلیس فناوری اطلاعات منتقل و روز شنبه 13/8/91 در بازداشتگاه مذکور فوت می نماید.



کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در 22/8/91 جلسه‌ای با حضور دادستان تهران، فرمانده پلیس تهران و رئیس زندان‌های استان تهران برگزار نمود. جمع‌بندی اولیه کمیسیون براساس اظهارات مدعوین به شرح ذیل اعلام می گردد:



1-اصل موضوع فوت وی در بازداشتگاه نیازمند بررسی جدی است و به همین علت کمیسیون تصمیم گرفت جناب آقای مهدی دواتگری عضو محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با سابقه ممتد در امر قضاوت در چارچوب وظیفه نظارتی موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نماید.



2- اقدام قوه قضائیه به عنوان مرجع مسئول پی گیری این حادثه در بازداشت تعدادی از ماموران متهم به بررسی دقیق و کشف حقیقت کمک خواهد نمود و از این قوه می خواهیم در صورت احراز تخلف با عناصر متخلف برخورد قانونی نماید.



3- با توجه به اینکه پزشکی قانونی اقدام به کالبد شکافی و نمونه برداری با هدف آزمایشات دقیق نموده است کمیسیون منتظر اعلام نتایج این آزمایشات می باشد.



4- کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بر ضرورت دقت لازم نیروهای عمل کننده برای جلوگیری از حوادث مشابه تاکید می نماید و بر نظارت قوه قضائیه بر این روند توصیه می نماید.

