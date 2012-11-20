به گزارش خبرگزاری مهر، دو فرنگی کار قمی در بین نفرات مورد نظر کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی به رقابت‌های بین المللی کودک دعوت شدند.



فرنگی کاران منتخب کشورمان برای شرکت در رقابت‌های بین المللی روز جهانی کودک در حالی معرفی شدند که طبق برنامه ریزی فدارسیون کشتی، مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد و فرنگی روز جهانی کودک در رده‌ سنی نوجوانان طی روزهای 22 تا 24 آذرماه در تبریز برگزار می‌شود.



اسامی فرنگی‌کاران ایرانی مجاز به شرکت در این مسابقات در حالی که اعلام شد که علی‌اصغر شهبازی در وزن 76 کیلوگرم و علی فتاحی‌منش در وزن 85 کیلوگرم به این رقابت‌ها دعوت شده اند و برای تیم کشتی قم در مقابل حریفان کشتی می گیرند.



مشخص شدن حریفان قم در لیگ برتر کشتی فرنگی



حریفان تیم کشتی فرنگی هیئت قم در فصل جدید لیگ برتر کشتی فرنگی قهرمانی باشگاه‌های کشور با انجام مراسم قرعه‌کشی لیگ برتر چهارشنبه اول آذرماه مشخص می‌شوند.



مراسم قرعه‌کشی لیگ برتر کشتی فرنگی روز چهارشنبه، اول آذرماه، در فدراسیون کشتی برگزار می‌شود و کمیته لیگ فدراسیون کشتی از تیم‌های متقاضی دعوت کرده تا در این جلسه شرکت کنند.



این در حالی است که تا کنون پنج تیم هیئت کشتی قم، آنزان ایذه، فولاد ماهان سپاهان اصفهان، هیئت کشتی خوزستان و داماش برای حضور در رقابت‌های لیگ برتر کشتی فرنگی اعلام آمادگی کرده‌اند و این رقابت‌ها در دهه اول آذرماه آغاز مِی‌شود.



راه‌اندازی نخستین باشگاه فلوربال در شهر پردیسان



نخستین مدرسه رشته ورزشی جدید فلوربال با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان قم در پردیسان افتتاح شد.



بر اساس برنامه ریزی هیئت انجمن‌های ورزشی استان قم، مراسم افتتاحیه نخستین مدرسه و باشگاه ورزشی فلوربال با حضور عباس جهان‌بینی، مدیرکل ورزش و جوانان و تعدادی از مسئولان این انجمن در سالن امام محمد باقر (ع) شهر پردیسان برگزار شد.



رشته ورزشی فلوربال از جمله رشته‌های جدید زیر مجموعه فدراسیون انجمن‌های ورزشی است و برای این منظور نخستین مدرسه و باشگاه رشته ورزشی فلوربال در شهر پردیسان قم راه‌اندازی شد، ضمن اینکه قرار است در این باشگاه حسین اسدی و حامد عرب، مربیان تیم ملی نوجوانان فلوربال کشورمان، به نوجوانان و جوانان قمی آموزش دهند.

