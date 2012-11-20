پرداخت 140 میلیون ریال به بیماران نیازمند خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر 129 مرکز درمانی شامل 11 پزشک خانواده، 44 پزشک متخصص، 26 داروخانه، شش بیمارستان و 42 مرکز پاراکلینیکی در امر ارائه خدمات درمانی به بیمه‌ شدگان با این نهاد همکاری دارند.

سید جواد رضوی با اشاره به هزینه نگهداری بیماران نیازمند تصریح کرد: در راستای ارائه خدمات حمایتی به مددجویان بیمه شده که به دلیل بیماری یا کهولت سن، افتاده و زمین‌ گیر شدند و نیاز به مراقبت و نگهداری در منزل یا خانه سالمندان را دارند به طور ماهانه مبلغی به عنوان هزینه نگهداری به این بیماران پرداخت می‌ شود.

وی در ادامه افزود: این نهاد از ابتدای سال جاری تاکنون مبلغ 140 میلیون ریال برای 70 بیمار افتاده و زمین‌ گیر استان هزینه کرده است.

رضوی افزود: همچنین به منظور آشنایی با مشکلات درونی مددجویان زمین‌گیر و افتاده که قادر به مراجعه به امداد نیستند از سال86 برنامه عیادت از این مددجویان در دستور کار قرار گرفته که اجرای این برنامه در پیگیری و ارائه راه حل مشکلات درمانی و غیر درمانی مددجویان بسیار مؤثر است.

کمک 38 میلیون ریالی خیرین به ایتام تحت حمایت کمیته امداد نهبندان

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان نهبندان گفت: جمعی از حامیان طرح اکرام ایتام این نهاد مبلغ 38 میلیون ریال کمک هزینه دانشگاه به فرزندان معنوی خود پرداخت کردند.

علی قریب افزود:در حال حاضر تعداد 120 دانشجو تحت حمایت کمیته امداد شهرستان نهبندان هستند که از این تعداد، 19 دانشجو یتیم هستند.

وی گفت: با توجه به وضع نامناسب اقتصادی و نداشتن شغل و درآمد کافی، مددجویان تحت حمایت با مشکلات عدیده ای مواجه هستند و اینگونه کمکها می تواند لبخند شادی را بر چهره ی فرزندان مددجویان تحت حمایت بنشاند و آنان را جهت ادامه تحصیل امیدوارتر سازد.

مدیرکمیته امداد نهبندان بیان کرد: با توجه به فرارسیدن فصل سرما و نداشتن حداقل امکانات زندگی ، برخی از خانواده های بی سرپرست در روستاهای دورافتاده و محروم منطقه، کمکهای حامیان طرح اکرام می تواند نقش بسزائی در بهبود وضعیت خانواده های مددجویان تحت حمایت داشته باشد.

جمع آوری 210 میلیون ریال زکات از سطح شهرستان نهبندان

فرماندار شهرستان نهبندان در جلسه ستاد زکات این شهرستان فرهنگ ‌سازی و ترویج فرهنگ زکات در جامعه را امری ضروری دانست و گفت:روحانیون، فرهنگیان و مسئولان باید با استفاده از خرد جمعی و با تلاشی مضاعف در زمینه نهادینه کردن این فریضه واجب دینی اهتمام ورزند.

محمد مهدی عظیمی ایام محرم را بهترین فرصت برای روحانیون برای ترویج فرهنگ زکات عنوان کرد و افزود: باید روحانیت بحث زکات را با ظرافت خاصی دنبال و به مردم تبیین کنند.

وی عنوان کرد: با برگزاری همایش تجلیل از عامیلن و زکات دهندگان برتر می توان در جهت نهادینه شدن و فرهنگ سازی در این خصوص اقدام کرد.

فرماندار نهبندان عدم پرداخت زکات را در بسیاری از اوقات به دلیل آگاه نبودن مردم از مزایا و اثرات آن دانست و تصریح کرد: با تبیین درست فرهنگ زکات و معرفی آثار و پیامدهای مثبت و مخرب آن می ‌توان این فرهنگ را نهادینه کرد.

مدیر کمیته امداد شهرستان نهبندان در این جلسه گفت: مردم شهرستان نهبندان 210 میلیون ریال زکات به این نهاد پرداخت کردند.

علی قریب گفت: علیرغم خشکسالیهای چندین ساله در این منطقه، مردم خود را موظف دانسته اند تا زکات پرداخت کنند که روستاهای سید مراد، ابراهیمی، مزار سید علی و چاهدراز در این امر پیش قدم بوده اند.