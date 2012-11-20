زنان بابصیرت تاریخ زمینه ساز تکامل جامعه بشری بودند

حجت الاسلام احد آزادیخواه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش زنان و تأثیر آنها در تاریخ اسلام افزود: اگر شخصیت زن و جایگاه وی برگرفته از مکتب اسلام و قرآن و برگرفته از تربیت مکتب حضرت زهرا(س) باشد منشا تحولات بزرگی در جامعه خواهد بود.

وی با اشاره به نقش زنان در حادثه کربلا و روز عاشورا افزود: در حقیقت نقش زنان در حماسه عاشورا همچون خود عاشورا جاوید خواهد ماند و آنان براى همیشه در تاریخ پر بار شیعه بهترین الگوى ایمان و ایثار و اخلاص و فداکارى خواهند بود.

حضور زنان در شاهکارهای اجتماعی و مسائل مهم سیاسی انکارناپذیر است

وی حضور زنان در موضوعات تربیتی، اخلاقی و شاهکارهای اجتماعی و مسائل مهم سیاسی را انکارناپذیر دانست و افزود: نقش زنان در عاشورای 61 هجری در کنار امام زمان خود اباعبدالله الحسین(ع) مشهود و تأثیرگذار است به گونه ای که تمام زنان حاضر در صحنه عاشورا یا همسر شهید یا فرزند شهید و یا دختر و خواهر شهید بودند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با اشاره به نقش همسر زهیر در همراهی امام حسین (ع) گفت: این زن با یک تلنگر به جا و نقش آفرینی مؤثر، در اطرافیان تحولی را ایجاد و همسر خود زهیر را از یاران شهید امام حسین(ع) قرار داد.

وی ادامه داد: آن زمانی که ابا عبدالله الحسین(ع)، عازم سفر برای مبارزه با بی عدالتی ها می شود در جمع یارانش، عده ای از زنان هاشمی و غیر هاشمی نیز حضور داشتند که این زنان با ترسیم نیکویی از حیات، با گام های استوار و به رهبری امام حسین(ع) در مقابل بیدادگری ها ایستادند و با درک عمیق از انقلاب حسینی، حماسه ها آفریدند.

وی ادامه داد: آنان با گذشت از لذت های مادی و غلبه بر هواهای نفسانی، به چنان درجه ای از ایمان و تعهد رسیده بودند، که لیاقت همراهی با امام حسین(ع) و دفاع از حریم اسلام را پیدا کردند.

وی از خودگذشتگی، ایثار، افشاگری در حساس ترین زمان نسبت به خیانت های دستگاه اموی، توجه دادن مردم به مظلومیت امام حسین(ع) و متذکر شدن اساس اسلام را از آموزه هایی برشمرد که زنان در عاشورا این موضوعات را به خود اختصاص و حماسه ها آفریدند.

عاشورا دانشگاه جامع انسان‌سازی است

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان عاشورا را دانشگاه جامع انسان‌سازی معرفی کرد که اهداف بزرگ فرهنگی برای هدایت بشر در آن ارائه شده است.

وی نقش زنان را در پیشبرد اهداف انسان‌ ساز جامعه با توجه به نقش مهم حضرت زینب(س) در تحقق رسالت ایشان در رساندن پیام عاشورا بسیار متعالی دانست و افزود: نقش کودکان و نوجوانان در حماسه کربلا درسی برای رسیدن به اهداف بزرگ در جامعه امروز است که توجه و نیاز به آنها در زندگی امروز جوانان و نوجوانان احساس می‌شود.

آزادیخواه در رابطه با نقش آفرینی زنان در دوران مبارزات سیاسی انقلاب نیز گفت: این فنداسیون و بن قوی که در عاشورا خلق شد به قدری محکم و قوی است که با گذر زمان نه تنها آسیب نمی بیند بلکه هر ساله با شور و شعور بیشتری برگزار می شود.

مردم به ظلم ستیزی برخواسته و مقدمات انقلاب از عاشورای حسینی نشأت گرفت

وی اضافه کرد: در دوران ستم شاهی در کشور، مردم با محوریت عاشورا به ظلم ستیزی برخواسته و مقدمات انقلاب از عاشورای حسینی نشأت گرفت.

وی گفت: مساجد و هیئت های مذهبی که با پایگاه های مردمی ایجاد شده بود یکبار دیگر شعر، شعار و شعور حسینی را احیا و باعث انقلاب حسینی شدند که در این زمینه نیز فعالیت زنان در خور توجه بوده است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان همدان ادامه داد: این روند ادامه داشت تا ضربه نهایی را عزاداران حسینی به فتنه گران در 9 دی ماه 88 وارد کردند و حضور هیئتهای های مذهبی در سراسر کشور مسیر جاری کشور را عوض کرد و عوامل استکبار را در داخل و خارج کشور از پای درآورند و در خطوط مقدم جبهه فرهنگی انقلاب و جنگ نرم با پرچم "یا حسین" همه قله ها را فتح کردند.

وی تأکید کرد: حادثه عاشورا اندیشه ای است که باعث رونق اسلام و فرهنگ شیعی شده و اگر از فرهنگ عاشورا، اندیشه آن را بگیریم شاید فرهنگ اسلامی و شیعی معنای خود را از دست بدهد چراکه فرهنگ شیعی متکی به نهضت امام حسین(ع)است.