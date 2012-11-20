به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست امروز سه شنبه در نشست خبری هفتگی با نمایندگان رسانه‌های گروهی که در محل وزارت خارجه برگزار شد در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در رابطه با ارزیابی از حملات رژیم صهیونیستی به مردم غزه در مقطع کنونی تصریح کرد: همان طور که هشدار داده بودیم فتنه های منطقه توسط رژیم صهیونیستی و حامیان آن برای درگیر کردن منطقه با موضوعات حاشیه ای به منظور تضعیف جبهه مقاومت صورت می گیرد.

وی اضافه کرد: گستاخی رژیم صهیونیستی در حمله به مردم بی پناه غزه و تکرار جنایت های جنگی مسئولان این رژیم نامشروع را به قاتلان زنان و کودکان تبدیل کرده و این نتیجه غفلتی است که از تهدید اصلی یعنی رژیم صهیونیستی صورت گرفته است.



مهمانپرست در پاسخ به سئوال دیگر مهر در رابطه با اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای هماهنگی کشورهای اسلامی برای نجات مردم غزه تصریح کرد: بلافاصله بعد از شروع حملات رژیم صهیونیستی تحرک دستگاه دیپلماسی ایران آغاز شد و وزیر امور خارجه با وزرای خارجه کشورهای اسلامی تماس هایی داشت در حاشیه اجلاس سازمان همکاری اسلامی در جیبوتی نیز ملاقات هایی صورت گرفت و نامه هایی نیز به مسئولان سازمان های بین المللی و منطقه ای ارسال شد که در آن نسبت به اقدامات جدی برای توقف این جنایات و محکوم کردن آن تاکید شد.

وی ادامه داد: علاوه بر این در تماس تلفنی که آقای صالحی با مقامات جنبش های اسلامی مانند فتح و حماس گرفت، به آمادگی ایران برای ارسال سریع کمک های انسان دوستانه غذایی و دارویی و بهداشتی تاکید شد و ایشان همچنین آمادگی خود برای سفر به غزه را اطلاع دادند.



سخنگوی وزارت خارجه به تماس تلفنی رئیس جمهور با رئیس جمهور مصر اشاره کرد و گفت: در این تماس رئیس جمهور به عنوان رئیس جنبش عدم تعهد خواستار اقدام جدی کشورهای مختلف در برابر جنایات رژیم صهیونیستی شد.



خبرنگاری در رابطه با برخی اظهارات مبنی بر ارسال موشک های فجر 5 از ایران به غزه سئوال کرد که سخنگوی وزارت خارجه در این رابطه گفت: وظیفه همه کشورهای اسلامی است که وقتی رژیم صهیونیستی با همه تجهیزات مرتکب جنایت می شود برای دفاع از مردم مظلوم فلسطین اقدام کنند.



مهمانپرست تاکید کرد: حمایت از مردم فلسطین جزو اولویت های اصلی سیاست خارجی ایران است و هم اکنون نیز آمادگی خود را برای ارسال کمک های دارویی و بهداشتی و غذایی اعلام کرده ایم.



خبرنگار دیگری در خصوص برگزاری اجلاس گفتگوی ملی سوریه در تهران سئوال کرد که رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت خارجه در این رابطه گفت: دو نگاه و رویکرد نسبت به مسئله سوریه وجود دارد؛ طبق نگاه اول کشورهای مختلفی اعتقاد دارند راه حل بحران سوریه سیاسی و مسالمت آمیز است و باید خشونت متوقف شود و زمینه ارسال سلاح از بین برود تا مقدمات نشست گفتگوی ملی فراهم شود تا در یک رویکرد همه جانبه تصمیم لازم برای گام های اساسی در راستای اصلاحات و برگزاری انتخابات اتخاذ شود که نشست تهران در این زمینه برگزار شد و جزو طرح هایی است که ایران برای حل بحران سوریه دنبال می کند.



دستیار ویژه وزیر خارجه یادآور شد: رویکرد دوم رویکرد تداوم خشونت و ارسال سلاح و زمینه سازی مداخله خارجی در سوریه است که متاسفانه شاهدیم کشورهای غربی از این رویکرد حمایت می کنند یعنی همان کشورهایی که در جریان کشتار مردم غزه سکوت کرده اند ادعای حمایت از مردم سوریه را دارند.



وی ادامه داد: مردم سوریه باید تصمیم خود را در قبال این دو رویکرد بگیرند آن وقت همه شاهد خواهند بود چه کسانی دنبال خشونت و فتنه اند و چه کسانی برای دفع فتنه و ثبات و آرامش تلاش می کنند و به دنبال تحقق خواست مردم سوریه هستند.



مهمانپرست در پاسخ به سوالی یاد آور شد که نشست سه جانبه ایران، ترکیه و مصر روز چهارشنبه در حاشیه اجلاس دی هشت در پاکستان برگزار می شود و ایران تلاش می کند کشورهایی که دیگر به راه حل مسالمت آمیز اعتقاد دارند و دنبال خشونت نیستند به این جمع اضافه شوند.



سخنگوی وزارت خارجه در رابطه با اجلاس تهران نیز گفت: طرف های شرکت کننده توافق کردند کمیته ای برای پیگیری نشست های بعدی تشکیل شود که متشکل از نمایندگان جریانات سیاسی، مذهبی داخل سوریه است و با توجه به اینکه نمایندگان دولت سوریه نیز در اجلاس تهران حضور داشتند این مذاکرات به دولت سوریه منتقل خواهد شد تا پیگیری شود .



به گفته مهمانپرست تعیین زمان و مکان نشست بعدی و تلاش برای فراگیر شدن گفتگوها وظیفه اصلی کمیته گفتگوی ملی سوریه است که امیدوار است در اسرع وقت به نتیجه برسد.



سخنگوی وزارت خارجه در خصوص مذاکرات آتی ایران و آژانس که در آذرماه برگزار خواهد شد ابراز امیدواری کرد که آژانس با رویکرد جدی وارد مذاکرات شود.



وی درعین حال آمادگی کامل ایران برای رسیدن به تفاهمی که حقوق کامل ایران را تضمین و نگرانی آژانس را نیز برطرف کند اعلام کرد.



مهمانپرست شرط موفقیت نشست آتی را رویکرد منطقی آژانس و برخورداری از دیدگاه حقوقی و فنی دانست و گفت: نباید اجازه داد اراده سیاسی برخی کشورها که متهم به داشتن سلاح هسته ای هستند مانع از دستیابی کشورها به حقوق اساسی شان شود.



سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سئوالی در رابطه با اقدامات جنبش عدم تعهد در رابطه با غزه گفت: کمیته هماهنگی جنبش عدم تعهد درباره فلسطین که در نیویورک مستقر است به ریاست جمهوری اسلامی ایران بلافاصله تشکیل جلسه داد و موضع قاطعی در رابطه با جنایات صهیونیست ها در غزه اتخاذ کرد.



خبرنگاری در خصوص مذاکرات آتی ایران و 1+5 پرسید که مهمانپرست در این رابطه نیز با تاکید بر اینکه ایران همواره برای گفتگوی سازنده و اصولی آمادگی داشته است، گفت: شرط موفقیت این گفتگوها به رسمیت شناختن حقوق ایران در داشتن فناوری صلح آمیز هسته ای و چرخه سوخت است و اگر 1+5 رویکرد اشتباه گذشته را کنار بگذارد و سیاست فشار و گفتگو را جایگزین روش هایی که عاقلانه تر است کند حتما می توانیم به توافق اصولی برسیم.



ادامه دارد.

