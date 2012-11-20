همایش شیرخوارگان حسینی در بیجار برگزار می شود

حجت الاسلام جلیل مختاری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره همایش شیرخوارگان حسینی به منظور بزرگداشت یاد و خاطره بزرگ سرباز عاشورا، حضرت جمعه سوم آذرماه در بیجار برگزار می شود، اظهار داشت: این همایش از ساعت 9 تا 11 صبح در محل حسینیه بیجار برگزار می شود.

وی افزود: همایش شیرخوارگان حسینی به همت اداره تبلیغات اسلامی و بسیج سپاه بیجار با هدف تکریم حماسه شیرخواره شهید حریم اهل بیت (ع) به عنوان بزرگترین سند مظلومیت حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) و به نمایش گذاردن ابعاد عاطفی، حماسی و عقلانی قیام حسینی در شهرستان بیجار برگزار می شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بیجار اضافه کرد: هر ساله جمعه قبل از عاشورا زنان و کودکان شیرخوار در فضایی جمع می شوند و به یاد مظلومیت امام حسین(ع) مراسمی را برپا می کنند.

حجت الاسلام مختاری نیا در پایان با بیان اینکه این مراسم به عنوان گرامیداشت خردسال ترین شهید کربلا برگزار می شود ادامه داد: برگزاری مراسم سخنرانی، مداحی و روضه خوانی با حضور سخنرانان و مداحان برجسته استان از اهم برنامه های این همایش است.