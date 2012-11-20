  1. استانها
  2. کردستان
۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۳۶

حجت الاسلام مختاری نیا:

همایش شیرخوارگان حسینی در بیجار برگزار می شود

همایش شیرخوارگان حسینی در بیجار برگزار می شود

بیجار - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بیجار گفت: همایش شیرخوارگان حسینی به منظور بزرگداشت یاد و خاطره بزرگ سرباز عاشورا، حضرت جمعه سوم آذرماه در بیجار برگزار می شود.

حجت الاسلام جلیل مختاری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره همایش شیرخوارگان حسینی به منظور بزرگداشت یاد و خاطره بزرگ سرباز عاشورا، حضرت  جمعه سوم آذرماه در بیجار برگزار می شود، اظهار داشت: این همایش از ساعت 9 تا 11 صبح در محل حسینیه بیجار برگزار می شود.

وی افزود: همایش شیرخوارگان حسینی به همت اداره تبلیغات اسلامی و بسیج سپاه بیجار با هدف تکریم حماسه شیرخواره شهید حریم اهل بیت (ع) به عنوان بزرگترین سند مظلومیت حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) و به نمایش گذاردن ابعاد عاطفی، حماسی و عقلانی قیام حسینی در شهرستان بیجار برگزار می شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بیجار اضافه کرد: هر ساله جمعه قبل از عاشورا زنان و کودکان شیرخوار در فضایی جمع می شوند و به یاد مظلومیت امام حسین(ع) مراسمی را برپا می کنند.

حجت الاسلام مختاری نیا در پایان با بیان اینکه این مراسم به عنوان گرامیداشت خردسال ترین شهید کربلا برگزار می شود ادامه داد: برگزاری مراسم سخنرانی، مداحی و روضه خوانی با حضور سخنرانان و مداحان برجسته استان از اهم برنامه های این همایش است.

کد مطلب 1748395

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها