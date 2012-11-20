بسیح زائیده تفکر عاشورایی است

حجت الاسلام محمد حسین بلک در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت هفته بسیج اظهار کرد: بسیج در تمام عرصه ها و زمانها حضوری پررنگ، فعال و تاثیرگذار دارد. در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی در برنامه های جهاد سازندگی و محرومیت زدایی وارد عمل شد و بعد از شروع جنگ نیز در جبهه های دفاع مقدس حاضر شد و با نقش تاثیرگذار خود معادله ها را تغییر داد.

وی با اشاره به تحریمها علیه ایران تصریح کرد: اکنون نیز بسیج همچون گذشته در عرصه اقتصاد مقاومتی پیشتاز و پیشگام بوده و با جدیت تمام به مقابله با تحریم ها خواهد پرداخت.

بلک با اشاره به تقارن هفته بسیج و ایام محرم عنوان کرد: انقلاب اسلامی برگرفته از نظام و فرهنگ عاشوراست و بسیج نیز زائیده انقلاب است و هم رنگ و همسو با اهداف امام حسین(ع) و شهدای کربلا حرکت می کند. به عبارتی می توان گفت که بسیج زائیده فرهنگ و تفکر عاشورا است.



مشاور فرهنگی استاندار خوزستان با بیان اینکه بسیج پرچمدار حرکتهای عدالت خواهی است، عنوان کرد: تشکیل بسیج به این معناست که هر جا مظلوم و محرومی باشد باید برای یاری و حمایت از آنها گام برداشت.



حجت الاسلام بلک همچنین عنوان کرد: فرهنگ، تفکر و روحیه بسیج و پایبندی به اصول و ارزشهای انقلاب در سایه ولایت فقیه باعث شده تا مشکلات کشور رفع و توطئه های دشمن یکی پس از دیگری خنثی شود.



وی عنوان کرد: بسیج از افتخارات کشور و از نهادهای مقدس و میراث گرانبهای امام راحل که توانسته است به خوبی از ارزشها و دستاوردهای انقلابی دفاع و حفاظت کند.