  1. حوزه و دانشگاه
۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۵۵

رئیس دانشگاه علامه در گفتگو با مهر: تغییر در وزن کنکور دکتری درصورت برگزاری آزمون تخصصی قابل قبول است

رئیس دانشگاه علامه در گفتگو با مهر: تغییر در وزن کنکور دکتری درصورت برگزاری آزمون تخصصی قابل قبول است

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی گفت: تغییر در وزن آزمون دکتری زمانی قابل قبول است که آزمون دکتری دقیق و تخصصی برگزار شود.

حجت الاسلام سید صدرالدین شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تغییر وزن آزمون دکتری سال 92 گفت: اگر آزمون کتبی دکتری دقیق و به صورت تخصصی برگزار شد، باید مصاحبه و آزمون همسنگ باشد.

وی ادامه داد: ولی اگر آزمون در حد و اندازه یک آزمون استعدادسنجی و زبان باشد، باید مصاحبه ارجحیت داشته باشد.
 
رئیس دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: درباره تغییر وزن آزمون نظرات خود را اعلام خواهیم کرد. 
 
به گزارش مهر، حسین نادری منش - معاون آموزشی وزارت علوم پیش از این از تغییر در وزن آزمون دکتری سال 92 خبر داد و گفت: در جلسه با سازمان سنجش وزن آزمون کتبی و مصاحبه دکتری 92 مساوی یعنی 50 به 50 شد. 
کد مطلب 1748397

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