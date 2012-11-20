رئیس دانشگاه علامه در گفتگو با مهر: تغییر در وزن کنکور دکتری درصورت برگزاری آزمون تخصصی قابل قبول است

حجت الاسلام سید صدرالدین شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تغییر وزن آزمون دکتری سال 92 گفت: اگر آزمون کتبی دکتری دقیق و به صورت تخصصی برگزار شد، باید مصاحبه و آزمون همسنگ باشد.

وی ادامه داد: ولی اگر آزمون در حد و اندازه یک آزمون استعدادسنجی و زبان باشد، باید مصاحبه ارجحیت داشته باشد.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: درباره تغییر وزن آزمون نظرات خود را اعلام خواهیم کرد.