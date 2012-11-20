یادمان شهید "ناهید فاتحی کرجو "در روستای "هشمیز" سنندج رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین یوسفی شامگاه شنبه در جریان بازدید فرماندار شهرستان سنندج از روستای هشمیز و حضور در محل یادمان شهید ناهید فاتحی کرجو اظهار داشت: این یادمان که به همت سپاه ناحیه سنندج ساخته شده است، روز هفتم آذرماه سال جاری رونمایی می شود.

وی ادامه داد: شهید ناهید فاتحی کرجو از جمله شهدای زن شاخص در کشور است که در سال‌های اولیه پیروزی انقلاب اسلامی ایران به وسیله گروهک های ضد انقلاب و در راستای دفاع از ارزشهای اسلامی در روستای هشمیز از توابع شهرستان سنندج به درجه رفیع شهادت نائل شد.

فرمانده سپاه سنندج با بیان اینکه یادمان شهید ناهید فاتحی کرجو آماده رونمایی است، بیان کرد: کار احداث این یادمان از ابتدای سال جاری در محل شهادت آن شهید آغاز شد و خوشبختانه همزمان با ایام هفته بسیج این یادمان در روستای هشمیز و در جریان برگزاری کنگره شهدای شاخص کشور در سنندج رونمایی می شود.

وی با اشاره به میزان اعتبار هزینه شده برای ساخت این یادمان و همچنین محوطه سازی صورت گرفته، یادآور شد: برای احداث این یادمان حدود 500 میلیون اعتبار از سوی سپاه ناحیه سنندج هزینه شده است.

یوسفی در پایان با اشاره به رونمایی از این یادمان در روستای هشمیز عنوان کرد: در این یادمان تصویری از شهید ناهید فاتحی کرجو نیز طراحی شده است.

فرماندار شهرستان سنندج در جریان سفر یک روزه خود به روستای هشمیز همچنین از یادمان شهید ناهیده فاتحی کرجو بازدید کرد و در ادامه به همراه فرمانده سپاه سنندج و جمعی از مدیران سنندج با مردم این روستا نیز از نزدیک دیدار و گفتگو کرد.