به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران گزارش داد: در بخش ریالی و ارزی طرح های ایمیدرو به ترتیب 2هزار و 193میلیارد تومان و در بخش ارزی نیز 977میلیون یورو سرمایه گذاری اعلام شد.



این میزان سرمایه برای راه اندازی 15طرح معدنی و صنایع معدنی پیش بینی شده است که تا سال آینده جذب حوزه های مختلف این صنایع خواهد شد. بیشترین سهم از این تعداد مربوط به پروژه های فولادی است به طوری که 6 طرح در این بخش جای گرفته اند.



پس از آن چهار طرح معدنی شامل دو طرح سنگ آهن ، ‌یک طرح طلا و یک طرح مولیبدن قرار دارند. از سوی دیگر سه پروژه بزرگ نیز در بخش امور زیربنایی در حال اجرا است . علاوه بر این دو پروژه دیگر نیز شامل کک سازی و یک نیروگاه جدید مراحل پایانی اجرا را سپری می کنند.



از بین طرحهای مزبور طرحهای فولادی، بیشترین رقم سرمایه گذاری و پروژه (زیربنایی) افزایش ظرفیت اسکله منطقه ویژه خلیج فارس کمترین رقم سرمایه را جذب می کنند.



پروژه های "مهرماندگار" باید تا پایان خرداد سال آینده (92) به اتمام برسد اما با توجه به درصد بالای پیشرفت فیزیکی تعدادی از طرح ها ،‌بخشی از آن ها تا پایان سال جاری افتتاح می شوند.

