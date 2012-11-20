دانشجوی نمونه دانشگاه سمنان انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس انتخاب دانشجوی نمونه در دانشگاهها، مهندس اصغر صفری دوست دانشجوی رشته مکاترونیک مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان به عنوان دانشجوی نمونه این دانشگاه در سال 91 انتخاب شد.

تالیف و ترجمه چند کتاب، ثبت اختراع، کسب رتبه های برتر در مسابقات علمی، برگزیده جشنواره ملی علم تا عمل در سال 90، دارای ابلاغ مشاور استاندار در امور نخبگان، عضویت در انجمن های علمی و تاسیس شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری دانشگاه از جمله سوابق درخشان این دانشجوی نمونه است.

برگزاری اولین نشست تخصصی مدیران طرح و توسعه دانشگاههای شمال و شمالشرق کشور



اولین نشست تخصصی مدیران طرح و توسعه دانشگاه های شمال و شمالشرق کشور در دانشگاه سمنان برگزار می شود.

در این نشست 20 دانشگاه و موسسه آموزش عالی مناطق شمال و شمالشرق کشور با هدف اجرایی کردن بودجه ریزی عملیاتی ، مدیریت هزینه ، تعامل همه جانبه این دانشگاهها و انتقال تجارب و آموخته ها ی بین دانشگاهی حضور دارند.

دانشگاههای مازندارن، گیلان، صنعتی بابل، دامپزشکی آمل، علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، تربیت معلم سبزوار، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، مجتمع آموزش عالی گنبد، دانشگاه فردوسی مشهد، گلستان، مجتمع آموزش عالی نیشابور، دانشگاه بیرجند، صنعتی بیرجند، دامغان، بجنورد، سمنان، صنعتی شاهرود، مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی قوچان، دانشکده فنی و مهندسی تربت حیدریه و آموزشکده اسفراین فردا در این نشست حضور دارند.

برگزاری مراسم عزاداری ویژه ایام محرم در دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود



شور و حال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود در ایام محرم امسال جلوه ای خاص را به فضای این دانشگاه بخشیده است.

بر این اساس و از ابتدای ماه محرم هیئت مذهبی دانشجویی عشاق المهدی (عج) و بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود با همکاری دفتر فرهنگ اسلامی این دانشگاه مراسم مختلفی را در این ایام برگزار کردند و این برنامه ها تا انتهای دهه محرم ادامه خواهد داشت.

قرائت زیارت عاشورا، سخنرانی، ذکر مصیبت و سینه زنی توسط مداحان اهل بیت (ع) از جمله برنامه هایی که توسط دانشجویان و به شکلی خود جوش، عزاداری این ایام را هر چه باشکوه تر کرده است.

بازنشستگان دانشگاه صنعتی شاهرود تجلیل شدند

رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود در مراسم تکریم از بازنشستگان این دانشگاه گفت: دستاوردها و توفیقات کنونی این دانشگاه حاصل تلاش ها و از خود گذشتگی، کار و دسترنج بازنشستگان و همکاران گذشته و حال است.

علی مرادزاده افزود: عوامل متعددی از جمله اراده، عشق و کار مستمر در رشد و ترقی دانشگاه صنعتی شاهرود با حدود 40 سال سابقه موثر بوده و این افتخاری برای نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

در این مراسم با اهدای هدایایی از 11 بازنشسته سال های 90 و 91 تقدیر شد.

همچنین در یک نشست جداگانه رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود از نزدیک مشکلات اجرای آئین نامه جدید،امور مربوط به ارتقاء وتبدیل وضعیت کارکنان را مورد بررسی قرار داد و رسیدگی و ارتقاء کارمندان و ساماندهی و حل مشکلات آنها را مورد تاکید قرار داد.

ثبت سه اختراع پارک علم و فناوری سمنان

مسئول دفتر مالکیت فکری پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان از ثبت سه اختراع توسط یکی از شرکت های مستقر در این پارک خبر داد.

داود معروفی افزود: شرکت مهندسی تعاونی دانش بنیان فناوری آفتاب قومس به مدیر عاملی محمدحسن پهلوان موفق به ثبت این اختراعات در اداره ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی شد.

وی با بیان اینکه این شرکت در زمینه فناوری های نوین ساختمان در پارک علم و فناوری مستقر و مشغول فعالیت است افزود: قالب پلاستیکی چند منظوره با فاصله نگهدارنده یکپارچه دو منظوره یکی از این اختراعات است که به شماره 71247 ثبت شده است.

معروفی افزود: سامانه بلوک قالب پلاستیکی از لحاظ عملیاتی و کارگذاری در دیوار مشابه بلوک های قابل عایق ماندگار است و تنها تفاوت قابل توجه در خارج کردن آن پس از بتن ریزی است.

وی گفت: این قالب با توجه به بکارگیری مواد پلیمری خاص مقاوم در برابر ضربه، فشار و کشش و استحکام لازم را دارد که می تواند در ساختمان های چند طبقه برای قالب بندی و بتن ریزی دیوارها استفاده شود.

وی اظهار داشت: سامانه ساختمانی پانل های ساندویچی با سه لایه مش نیز به عنوان دومین اختراع این شرکت به شماره 71245 ثبت شد.

راه اندازی سامانه اطلاع رسانی دانشگاه پیام نور شاهرود

رئیس دانشگاه پیام نور شاهرود گفت: با توجه به ضرورت اطلاع رسانی سریع و به موقع در خصوص اخبار و برنامه های مختلف به دانشجویان ،سامانه اطلاع رسانی این دانشگاه به صورت مجزا راه اندازی شد.

علی شاهینی افزود: ساختمان های اداری و آموزشی این دانشگاه به منظور استفاده از این سامانه ،تجهیز و راه اندازی شده است.

وی خاطر نشان کرد: در این سامانه اطلاع رسانی اخبار مربوط به برنامه های آموزشی، آخرین تغییرات برنامه کلاسی، اطلاعیه های فرهنگی، تربیتی، علمی، پژوهشی و رفاهی برای دانشجویان و اساتید ارایه می شود.

وی اعلام کرد: این سامانه اطلاع رسانی همچنین قابلیت استفاده از نکات ارزنده و مفید ارایه شده از سوی اساتید و دانشجویان را نیز داراست.