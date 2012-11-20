سه شهر گلستان بیشترین شمار مبتلایان به سل را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزشی سل ویژه پزشکان، کارشناسان و کاردانهای مبارزه با بیماریها، آزمایشگاهها و پرستاران صبح سه شنبه در سالن اجتماعات بیمارستان بقیه الله علی آبادکتول برگزار شد و در این همایش بر لزوم راهکارهایی پیشگیرانه، تشخیص و درمان ابتلای بیماری سل تاکید شد.

حمیدرضا کمالی پزشک هماهنگ کننده مبارزه با بیماری سل در استان گلستان در حاشیه این همایش به خبرنگار مهر گفت: در راه مبارزه با بیماری سل که یک بیماری جهانی است اقدامات زیادی در حال انجام است که این اقدامات در زمینه های تشخیصی، شامل تجهیز کلیه شهرستانهای استان به آزمایشگاه تشخیص سل، آزمایشگاه های کشت سل در شرق و غرب استان از جمله اقدامات است.

وی اظهار داشت: همچنین شروع به کار آزمایشگاه آنتی بیوگرام ( تشخیص مقاومت دارویی) در گرگان از دیگر اقدامات به شمار می رود.

کمالی بیان داشت: در زمینه درمانی نیز، اقداماتی از قبیل شروع استفاده از داروهای جدید ترکیبی برای درمان بیماری، نظارت و گزارش منظم از اجرای برنامه در دست اجراست.

وی گفت: در حوزه فنی نیز، تشکیل جلسات فنی با حضور متخصصان مربوطه، تشکیل جلسات ماهانه کارشناسی برای بررسی چالشهاو ارائه راه حل ها و برگزاری همایش ها از برنامه هاست.

وی بیان داشت: همچنین اقداماتی برای راه اندازی بخش بستری بیماران مسلول نیازمند بستری شده که در حال پیگیری بیشتری هستیم.

دنکوب پزشک متخصص هماهنگ کننده مبارزه با بیماری سل در علی آبادکتول نیز گفت: تقریبا یک سوم جمعیت جهان حدود دو میلیارد نفر به میکروب سل آلوده هستند و در خطر ابتلای به بیماری سل قرار دارند.

وی اظهار داشت: هر ساله 9 میلیون نفر در جهان به بیماری سل مبتلا می شوند و حدود 1.5 میلیون نفر نیز در اثر ابتلای به این بیماری جان سپارند.

وی اظهار داشت: بیماری سل بجز لطمات اقتصادی، اثرات منفی غیرمستقیم دیگری نیز بر کیفیت زندگی بیماران دارد.

خالقی مدیر شبکه بهداشت و درمان علی آبادکتول نیز در حاشیه این کارگاه به خبرنگار مهر گفت: این کارگاه آموزشی به منظور آموزش راههای تشخیص و شناسایی و کنترل و درمان بیماری سل برگزار شد.