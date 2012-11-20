جدیدترین دستاورد ملی با امکانات ویژه در عرصه جنگ سایبری

عباس جم - مدیر گروه توسعه ارتباطات سامان به عنوان یکی از شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری مازندران با اشاره به جدیدترین دستاوردهای ابررایانش ارزیابی امنیت که توسط این شرکت عرضه شده بود،‌ اظهار داشت: از آنجا که این ابررایانش امکان ویژه ای برای جنگ الکترونیک به شمار می رود و دسترسی به نقاط ضعف امنیتی و حفره های سایتهای دشمنان را ممکن می کند تاکنون حفره های امنیتی حدود 6 هزار سایت اسرائیلی و انگلیسی را شناسایی کرده و در دسترس قرار داده است.

همچنین مدیر گروه توسعه ارتباطات سامان از دیگر رویکردهای این ابررایانش را حوزه جمع آوری اطلاعات از منابع ارزشمند که دسترسی به آنها امکان پذیر نیست، عنوان کرد و گفت: با استفاده از این ابررایانش این اطلاعات جمع آوری و در اختیار مراجع ذیربط قرار می گیرد.

به گفته وی مرحله آزمایشی این پروژه پس از رونمایی اولیه از سوی معاونت امنیتی وزیر کشور هم اکنون به اتمام رسیده و رونمایی رسمی آن نیمه اول آذرماه و توسط سازمان پدافند غیرعامل انجام می شود.

وی طراحی و ساخت این ابررایانش امنیتی را در اجرای طرح ابررایانش ملی - گرید ملی - بسیار موثر عنوان کرد و گفت: ابررایانش ملی و شبکه علمی کشور توان محاسباتی بسیار بالایی را ایجاد کرده که باید استفاده و کاربری آن در صنایع مختلف تعریف شود براین اساس یکی از کاربردهای ابررایانش ملی بحث ارزیابی امنیت است که در سیستم ابررایانش ارزیابی امنیت دیده شده و از توان محاسباتی در سرعت کار بهره بیشتری می برد.

جم افزایش امنیت شبکه علمی کشور را از دیگر رویکردهای ابررایانش بومی عنوان کرد و گفت: این سیستم امکان شناسایی حفره ها و نقاط ضعف امنیتی شبکه های علمی کشور را ممکن می کند و حتی می تواند اطلاعات ارزشمند از سایر دانشگاههای جهان را شناسایی و در اختیار شبکه علمی کشور قرار دهد.

مدیر گروه این تیم تحقیقاتی تاکید کرد: نرم افزار ابررایانش ارزیابی امنیت 100 درصد بومی است.

به گزارش مهر، ابررایانش ارزیابی امنیت - آرا- با توان محاسباتی 3 ترافلاپس امکان پردازش الگوریتم های ارزیابی امنیت را دارا است. این ابررایانش با شناسایی و احصای 140 الگوریتم خارجی و بررسی روش های ارزیابی امنیت خارجی و 19 روش داخلی به صورت بومی طراحی شده است.

محققان تیم تحقیقاتی این شرکت دانش بنیان پیش از این ابررایانش کنترلی امنیتی تصویری- اسکات- را برای صنایع مختلف تولید کردند که مورد استقبال سازمان پدافند غیرعامل قرار گرفت.