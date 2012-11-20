رژیم صهیونیستی باید به عنوان جنایتکار محاکمه شود/ ابراز تعجب از اقدام عربستان

به گزارش خبرنگارمهر، رامین مهمانپرست ، سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به سئوالی درباره اظهار نظر خالد مشعل در زمینه اختلاف ایران و حماس درباره سوریه، گفت: سیاست جمهوری اسلامی ایران حمایت از حقوق مردم کشورهای منطقه و همه کشورهای مستضعف و تحت فشار است.

وی با اشاره به اینکه برای تحقق خواست مردم سوریه فکر می کنیم مناسب ترین راه ایجاد زمینه برای حضور آنها در زمینه مشارکت در زندگی خودشان است، اظهار داشت: تنها در فضای آرام و بدون درگیری چنین امری محقق خواهد شد.

مهمانپرست افزود: سیاست جمهوری اسلامی ایران همواره این بوده است که از مردم سوریه دفاع کند وفکر می کنیم کسانی که مخالف حضور مردم سوریه در پای صندوق های رأی هستند ، کسانی هستند که می خواهند به جای مردم سوریه تصمیم بگیرند.

وی تأکید کرد: سیاست ما در حمایت از حقوق مردم فلسطین نیز از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون در یک سیاست منطقی بوده است و موضوعاتی که مطرح می شود شاید در جهت ایجاد یک ذهنیت برای فتنه انگیزی در جریان مقاومت و کشورهای حامی این جبهه است.

سخنگوی وزارت امور خارجه بیان کرد: ما همواره در کنار مردم سوریه بوده و هستیم و همواره از حماس دفاع می کنیم.

وی همچنین درباره ادعاهایی مبنی بر اینکه موشک فجر 5 از ایران برای حماس ارسال می شود و راه های ارسال موشک ، گفت: اینکه موشک ها تولید چه کشوری است را باید از مقامات نظامی سئوال کنید، اما مردم فلسطین باید از حقوق خود مطلع باشند و وظیفه همه کشورهاست که از آنها حمایت کنند.

وی در پاسخ به سئوالی در این باره ادعای عربستان سعودی مبنی بر ایران چندین بار حریم نفتی عربستان را نقض کرده است، خاطرنشان کرد: بحثی که در رابطه با محدوده مرزی آبی بین ایران و عربستان وجود دارد در تاریخ مقررات بین المللی و اسناد بین دو کشور است و در محدوده مرزی بین دو کشور نباید فعالیت خاصی صورت گیرد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی با اشاره به اینکه اقدامی از سوی عربستان برای اکتشاف نفت در منطقه ممنوعه مرزی بین دو کشور انجام شد، اظهار داشت: در این باره تذکرات لازم به عربستان سعودی داده شد و توافقات دو کشور و معاهدات بین المللی و نقطه نظرات کشورمان به سفیر عربستان ابلاغ شد.

وی ادامه داد: ما خواهان بهترین شکل روابط با همسایگان هستیم و طبیعی است که اختلافات مرزی از طریق توافقات بین المللی و حقوق دریاها قابل حل است. تعجب این است که تخلف از طرف کشور سعودی صورت گرفته و اگر هر اقدامی از طرف مقامات سعودی برای پیگیری مسئله باشد، جای تعجب دارد.

مهمانپرست همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره اظهارات شیمون پرز مبنی بر اینکه ایران حماس را به ادامه درگیری ها با اسرائیل تشویق می کند نیز گفت: هیچ کس خواهان ادامه درگیری و از بین رفتن مردم بی گناه نیست .

امارژیم صهیونیستی در هر فتنه ای در منطقه نقش جنایتکارانه خود را ایفا کرده و آنها اکنون که با مقابله جانانه غزه روبه رو شده اند به دنبال آتش بس هیتند.

وی تصریح کرد: مقامات حماس اعلام کردند که ما برای دفاع از خود در آمادگی کامل هستیم و این رژیم صهیونیستی است که مستاصل شده است .

مهمانپرست تأکید کرد: ضمن اینکه جمهوری اسلامی ایران طرفدار خشونت و جنگ نیست، اما رژیم صهیونیستی باید به عنوان جنایتکار محاکمه شود.

وی درباره برنامه ایران برای سفر برخی مقامات به غزه ، افزود : برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز برای سفر به غزه اعلام آمادگی کرده اند و در حال پیگیری این موضوع و انجام دادن اقدام های لازم هستیم .

مهمانپرست ادامه داد:در همین زمینه در تلاش هستیم گروهی از جمعیت هلال احمر را برای ارسال دارو و کمک های انسان دوستانه، آماده اعزام به غزه کنیم.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات اخیر اوباما گفت: ما همواره اعلام کرده ایم نه چیزی فراتر از حقوق خود را پیگیری می کنیم و نه اجازه می دهیم حقوق ملت‌مان در فعالیت های صلح آمیز هسته ای محدود یا ممانعتی برای آن ایجاد شود.

وی خاطرنشان کرد: خواست ملت ما کاملا روشن است ما برای پیشرفت کشورمان به فناوری های روز دنیا نیاز داریم و این فناوری ها به شکل صلح آمیز به کار گرفته می شود که یکی از مهمترین آنها دانش هسته ای است که براساس معاهده ان پی تی جزو حقوق ما شناخته می شود.

مهمانپرست با تاکید بر اینکه مدعیان مذاکره با ما باید در عمل به حقوق ملتمان احترام بگذارند، افزود: اینکه گاهی می گویند قبول دارند تاکنون انحرافی در فعالیت های هسته ای ایران ایجاد نشده است اما درباره ایجاد انحراف در آینده اظهار نگرانی می کنند با هیچ منطقی قابل قبول نیست.



وی ادامه داد: ما خودمان پیشتاز حرکتی بین المللی برای مقابله با سلاح های کشتارجمعی و هسته ای بوده و هستیم و بالاترین مرجع دینی ما رهبر معظم انقلاب حرکت به سمت فعالیت های هسته ای نظامی را حرام شرعی اعلام کرده اند.

سخنگوی وزارت امورخارجه افزود: براین اساس مشخص است که ملت ما پایبند به همه تعهدات است و می خواهد از حقوقش در چارچوب اهداف صلح آمیز استفاده کند.

مهمانپرست گفت: طرف مقابل در هر بخش و هر شخصیتی اگر ادعا می کند می خواهد این مسئله حل و فصل شود در عمل باید حقوق ملت ما را به رسمیت بشناسد.

در ادامه نشست خبری رامین مهمانپرست خبرنگاری پرسید با توجه به اینکه13 دسامبر ایران و آژانس در تهران مذاکره دارند و آقای آمانو از قبل اعلام کرده که نگران برنامه هسته ای ایران است فکر می کنید این نظرات چه تأثیری در مذاکره با ایران دارد که سخنگوی وزارت امور خارجه پاسخ داد: نگرانی های فنی و حقوقی قابل بررسی و حل است و زمانی مشکل پیش می آید که نقطه نظر مذاکره کنندگان سیاسی باشد.

وی گفت : اینکه چندبار اعلام شده ایران در حال پاکسازی پارچین است حرفی کارشناسی نیست چرا که همانطور که کارشناسان موضوع می دانند فعالیت های هسته ای قابل پاکسازی نیست و هر اقدامی اثر خود را باقی می گذارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود : این حرف ها در بحث های تبلیغاتی گفته می شود و شایسته نیست دبیر کل آژانس حرف هایی مطرح کند که از دید کارشناسی قابل بررسی نیست .

رامین مهمانپرست در ادامه نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره برگزاری اجلاس « دی 8 » در پاکستان در روز چهارشنبه گفت: اجلاس« دی 8 » در سطح سران در اسلام آباد برپا می شود و طبق روال اینگونه اجلاس، ابتدا در سطح کارشناسان ارشد ، بعد وزرا و در پایان با حضور سران برپا می شود.

وی افزود: این اجلاس در اسلام آباد برگزار می شود و طبق توافق مقرر شده است که وزرای امور خارجه ایران ، مصر و ترکیه در حاشیه آن درباره مساله سوریه نشست و گفتگو داشته باشند و اگر قرار بر حضور کشور دیگری در این نشست باشد یا مذاکرات در سطح بالاتری پیگیری شود در مذاکرات وزرای امور خارجه درباره آن گفتگو و تصمیم گیری خواهد شد.

مهمانپرست گفت: برای این کار هیچ مانعی وجود ندارد و این به توافق کشورها و اجلاس وزرای امور خارجه این سه کشور بستگی دارد.

مهمانپرست در پاسخ به پاسخی درباره ماموریت کمیته پیگیری گفتگوها در نشست تهران و طرح کشورمان برای صلح در سوریه گفت: طرح جمهوری اسلامی ایران کاملا روشن در گام های مختلف تبیین شده است که نخستین گام آن باید توقف خشونت ها و جلوگیری از مداخله نظامی دیگر کشورها در مسئله سوریه باشد.

وی،‌ جلوگیری از ارسال سلاح، گفتگوهای ملی و ایجاد کمیته ای ملی متشکل از نمایندگان آحاد مردم و دولت برای توافق درباره اصلاحات لازم را از دیگر بخش های طرح جمهوری اسلامی ایران برای سوریه برشمرد.

مهمانپرست گام های دیگر این طرح را اصلاح قانون اساسی و برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری دانست.

وی گفت: ما در عمل برای اجرای بخش های مختلف این طرح اقدام کردیم و پیشنهاد آتش بس نیز مطرح شد و همچنان رایزنی با همه کشورها و نمایندگان سوریه ادامه دارد.

مهمانپرست برگزاری نشست تهران را دقیقا در چارچوب پیشنهاد جمهوری اسلامی در مسئله سوریه دانست و افزود: یکی از اهداف ما این بود که در فضایی مناسب نمایندگان مختلف گروه های سیاسی، اقوام و مذاهب از موافقان و مخالفان در کنار یکدیگر بتوانند دیدگاه هایشان را مطرح کنند.

وی ادامه داد نقش جمهوری اسلامی ایران در نشست تهران نقشی تسهیل کننده بود و فضای مناسب را برای نشست گروه های موافق و مخالف و گفتگوهایشان آماده کرد و گام مهمی برای این گفتگوها برداشته شد.

مهمانپرست مشارکت بسیار جدی گروه ها و نزدیک کردن دیدگاه های آنان به یکدیگر تا حد ممکن را از اهداف برگزاری این نشست دانست.

وی با تاکید بر ادامه برگزاری این نشست و گفتگوها افزود: برای ادامه این گفتگوها تا رسیدن به تفاهم کاملتر کمیته پیگیری متشکل از نمایندگان گروه های سیاسی، اقوام و مذاهب داخل سوریه تشکیل شد و آنان تصمیم می گیرند که زمان و مکان نشست بعدی کی و کجا باشد.

مهمانپرست گفت: تماس با دیگر گروه ها به ویژه گروه های مسلح برای فراگیرترشدن طرف های گفتگو نیز در دستورکار این کمیته قرار دارد.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران برای کمک به مردم سوریه و گروه های مختلف این کشور همه تلاش خود را می کند تا این گفتگوها مبنای اصلی فعالیت سیاسی کشورها باشد و جایگزین درگیری و خشونت شود.

مهمانپرست بیان کزد: گفتگوها باید در مکان و فضای مناسب ادامه یابد تا طرفها دیدگاهایشان را مطرح و جمع بندی کنند و بتوانند به توافق نهایی برسند و در نهایت مردم و گروههای مختلف با حضور دولت سوریه برای آینده خودشان تصمیم گیری کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: این بهترین شیوه است که جلوی مداخله خارجی را خواهد گرفت و در فضای کاملاً سوری تصمیمات کاملاً مناسب برای این کشور گرفته خواهد شد.