پذیرش ولایت فقیه، بزرگترین معروف است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد تقی احمدی خرم در همایش مدیران، مربیان و هادیان سیاسی سپاه جوادالائمه(ع) خراسان شمالی که در محل نمازخانه این ستاد برگزار شد، با بیان اینکه کسی که ولایت فقیه را بپذیرد در واقع ولایت امام زمان را پذیرفته است، گفت: خروج و سرپیچی از این امر مهم در حقیقت خروج از ولایت اهل بیت(ع) است، چرا که ولی فقیه مبین و مجری احکام الهی است.

وی با اشاره به جایگاه و اهمیت فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی، گفت: ترویج و احیاء فرهنگ امر به معروف، مانع بروز منکر در جامعه خواهد شد.

حجت الاسلام احمدی خرم علم آگاهی به امر به معروف، استمرار گناه، عدم مشکل ساز بودن امر و نهی را از جمله شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر عنوان کرد و افزود: باید شرایط امر و نهی را سنجید چرا که اگر این امر به افراط کشیده شود باعث افروخته شدن آتش لجاجت خواهد شد.

وی تصریح کرد: شناخت، اخلاص، پایبندی به ارزش ها، صبر، مهربانی و ... از جمله ویژگی های آمران به معروف و ناهیان از منکر است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه جوادالائمه(ع) خراسان شمالی همچنین استفاده از گفتار نرم، استفاده از شیوه های فردی، جمعی، تکرار، تداوم، ستایش را از روشهای موثر فریضه امر به معروف و نهی از منکر برشمرد.

حجت الاسلام احمدی خرم در ادامه پذیرش ولایت فقیه را بزرگترین معروف دانست و افزود: کسی که ولایت فقیه را بپذیرد در واقع ولایت امام زمان را پذیرفته است.

وی یاد آور شد: خروج و سرپیچی از این امر مهم در حقیقت خروج از ولایت اهل بیت(ع) است، چرا که ولی فقیه مبین و مجری احکام الهی است.