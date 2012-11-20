راه اندازی چهار کتابخانه در خراسان جنوبی /برگزاری 21 مسابقه آنلاین ویژه عاشورا

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۵پروژه کتابخانه در استان در حال ساخت است، گفت: تا پایان سال جاری چهار باب کتابخانه در استان راه اندازی می شود.

محمد قریب، در همایش خادمان و طلایه داران میراث ماندگار، اظهار کرد: بهترین راه ترویج فلسفه و فرهنگ عاشورایی و داشتن جامعه ای پویا ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی است.

وی با بیان اینکه باید به امر کتاب و کتابخوانی توجه ویژه داشته باشیم، افزود: این امر یکی از مهترین دغدغه های مقام معظم رهبری است بنابراین باید در راستای تحقق آن تلاش کنیم.

وی از رشد 40 درصدی منابع نهاد کتابخانه های استان نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: در حال حاضر بیش از 441 هزار جلد کتاب در کتابخانه های استان موجود است.

مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی با بیان اینکه تعداد اعضای کتابخانه های استان نسبت به سال گذشته بیش از 39 درصد رشد یافته است، عنوان کرد: در حال حاضر 33 هزار و 193 نفر در استان عضو کتابخانه ها هستند.

قریب با اشاره به اینکه در حال حاضر 25 پروژه در استان در حال ساخت است، ادامه داد: تا پایان سال جاری 4 کتابخانه در استان راه اندازی می شود.

وی برگزاری مسابقات کتابخوانی را از برنامه های این نهاد برشمرد و گفت: طی سال گذشته 64 مسابقه کتابخوانی با شرکت 37 هزار نفر در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی در سطح استان برگزار شده است.

برگزاری 21 مسابقه آنلاین ویژه عاشورا

همزمان با دهه اول محرم 21 مسابقه آنلاین ویژه عاشورا در شبکه کتابخوانان حرفه ای خراسان جنوبی برگزار می شود.

مسئول فرهنگی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی با بیان این این که 21 مسابقه آنلاین در شبکه کتابخوانان حرفه ای به آدرس www.booki.irبرگزار می شود گفت: آشنایی با فرهنگ عاشورا مهم ترین هدف برگزاری این مسابقه است.

وی با بیان این که تمام گروه های سنی می توانند در این مسابقه ها شرکت کنند گفت: این مسابقه تا پایان آذر ماه ادمه دارد.

رونمایی سه ایستگاه مطالعه در خراسان جنوبی

همزمان با آخرین روز از هفته کتاب از سه ایستگاه مطالعه در خراسان جنوبی رونمایی شد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی گفت: هدف از راه اندازی ایستگاه های مطالعه ترویج فرهنگ مطالعه در مکان های عمومی و شلوغ است.

محمد قریب افزود: از آن جایی که مردم بیشتر وقت در محل های مختلف از دست می دهند راه اندازی ایستگاه مطالعه ضمن صرفه جویی در زمان موجب افزایش سرانه مطالعه در کشور نیز می شود.

وی با بیان این که در این ایستگاه های مطالعه 15 عنوان کتاب وجود دارد، گفت: هر عنوان از این کتاب ها دارای 30 جلد کتاب است.

وی یادآورشد: هزینه نگهداری این ایستگاه ها در طول سال 20 تا 30 میلیون تومان است و ایستگاه ها در محل های شلوغ استان ایجاد شده است.