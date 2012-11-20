1000 مترمربع از اراضی ارتش به فضای سبز بوستان گلستان بجنورد افزوده شد

عباسعلی مهماندوست در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به واگذاری بخشی از اراضی تحت تملک ارتش به شهرداری بجنورد عنوان کرد: در پی این اقدام حدود هزار متر از اراضی مسترد شده، برای توسعه بوستان گلستان واقع در انتهای خیابان ارتش در نظر گرفته شد.

وی افزود: هم اکنون این زمین در اختیار سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بجنورد قرار گرفته و پیمانکار پروژه نیز عملیات احداث پارک در زمین مذکور و افزودن آن به محدوده بوستان گلستان را آغاز کرده است.

واگذاری اراضی تحت تملک ارتش به شهرداری بجنورد در حالی صورت می گیرد که حدود دو ماه پیش در جلسه ای با حضور محمود احمدی بیغش؛ استاندار خراسان شمالی، سردار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیز برخی از مسئولان استان، توافقنامه خروج پادگان ارتش از شهر بجنورد نهایی شد و مقرر شد تا زمین پادگان برای احداث مراکز تجاری، مسکونی و رفاهی شهروندان، تغییر کاربری یابد.

در این جلسه تعیین شد تا 50 درصد از زمین یادشده برای ساخت معابر عمومی، پارک و دیگر امکانات شهری در اختیار شهرداری بجنورد قرار گرفته و 50 درصد دیگر را نیز سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح خریداری کرده و برای ساخت مراکز تجاری و مسکونی شهروندان مورد استفاده قرار دهد.