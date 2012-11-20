ترکیب تیم های پرسپولیس و صدرای زیرآب مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار عصر امروز سه شنبه از گروه اول رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد پیگیری می شود که شاگردان غلامرضا محمدی برای جبران شکست هفته قبل خود با تمام توان به میدان خواهند آمد. البته در آن سوی میدان نیز شاگردان عباس حاج کناری با تکیه بر نیروی جوانی و انگیزه بالای خود، حریف دست و پا بسته ای برای پرسپولیسی ها نیستند و می توانند با کسب یک پیروزی خانگی، شگفتی ساز هفته دوم لیگ باشند.

مطمئنا جدال مردان عنوان دار پرسپولیس همچون کمیل قاسمی، مصطفی حسین خانی و جمال میرزایی با آزادکاران جوان و باانگیزه صداری زیرآب نظیر جابر صادق زاده می تواند دیداری حساس و جذاب را رقم بزند. بنا بر این گزارش ترکیب این دو تیم به شرح زیر است:

صدرای زیرآب:

55 کیلوگرم: دانیال حجتی – پوریا برزگر(ذخیره)

60 کیلوگرم: احمد امیریان

66 کیلوگرم: سبحان محمدزاده

74 کیلوگرم: سعید داداشپور

84 کیلوگرم: محمد قاسم زاده

96 کیلوگرم: سینا غنی زاده – سعید ریاحی(ذخیره)

120 کیلوگرم: جابر صادق زاده – هادی پورعلیجان(ذخیره)

سرمربی: عباس حاج کناری

مربی: صمد نژادی

سرپرست: محمد خادمی

پرسپولیس جویبار:

55 کیلوگرم: فرزاد جعفری

60 کیلوگرم: سید احمد محمدی

66 کیلوگرم: مسعود کمروند

74 کیلوگرم: مصطفی حسین خانی – حسن طهماسبی(ذخیره)

84 کیلوگرم: جمال میرزایی

96 کیلوگرم: عباس طحان – اباذر اسلامی(ذخیره)

120 کیلوگرم: کمیل قاسمی – سید احمد رسولی(ذخیره)

سرمربی: غلامرضا محمدی

مربی: سید مراد محمدی

سرپرست: مهدی حاجی زاده

ضمنا در دیگر دیدار گروه یک لیگ برتر کشتی آزاد، تیم موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج(ع) سبزوار نیز میزبان تیم سایپای شمال خواهد بود.