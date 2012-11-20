  1. فرهنگ و ادب
۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۰۸

به دلیل مشکلات کاغذ/

مجله «مترجم» فعلاً منتشر نمی‌شود

مجله «مترجم» فعلاً منتشر نمی‌شود

مجله «مترجم» که چندی پیش 20 سالگی خود را جشن گرفت، به دلیل مشکلات مربط به کاغذ فعلاً منتشر نمی‌شود.

علی خزاعی‌فر سردبیر این فصلنامه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشکلات مربوط به کاغذ تعطیلی این مجله را رد کرد، اما گفت: به دلیل مشکلات مربوط به کاغذ و گرانی آن «مترجم» فعلاً منتشر نمی‌شود.

وی افزود: در حال حاضر شماره بعدی مترجم (54 و 55) به دلیل همین مسئله در چاپخانه مانده است.

سردبیر «مترجم» در عین حال از احتمال انتشار آنلاین این مجله خبر داد، اما تاکید کرد: هنوز در مورد تعطیلی نسخه کاغذی مجله به جمع‌بندی نرسیده‌ایم و در صورتی که با این مسئله موافقت شود، به احتمال زیاد مجله را به صورت آنلاین منتشر کنیم.

آخرین شماره مترجم

فصلنامه «مترجم» عمدتاً به مباحث نظری و عملی حوزه ترجمه می‌پردازد که در عمل به کار یک مترجم می‌آید. مرحوم کریم امامی، عبدالله کوثری، مجدالدین کیوانی، حسن لاهوتی و علی صلح‌جو از همکاران همیشگی این نشریه بوده‌اند.

نخستین شماره این مجله بهار 1370 و آخرین شماره آن هم زمستان 90 به روی دکه آمد و «مترجم» در حالی با مشکلات جدی در زمینه تامین کاغذ رو به رو شده که چندی پیش 20 سالگی خود را جشن گرفته شود.

کد مطلب 1748414

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