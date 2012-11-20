علی خزاعی‌فر سردبیر این فصلنامه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشکلات مربوط به کاغذ تعطیلی این مجله را رد کرد، اما گفت: به دلیل مشکلات مربوط به کاغذ و گرانی آن «مترجم» فعلاً منتشر نمی‌شود.

وی افزود: در حال حاضر شماره بعدی مترجم (54 و 55) به دلیل همین مسئله در چاپخانه مانده است.

سردبیر «مترجم» در عین حال از احتمال انتشار آنلاین این مجله خبر داد، اما تاکید کرد: هنوز در مورد تعطیلی نسخه کاغذی مجله به جمع‌بندی نرسیده‌ایم و در صورتی که با این مسئله موافقت شود، به احتمال زیاد مجله را به صورت آنلاین منتشر کنیم.

آخرین شماره مترجم

فصلنامه «مترجم» عمدتاً به مباحث نظری و عملی حوزه ترجمه می‌پردازد که در عمل به کار یک مترجم می‌آید. مرحوم کریم امامی، عبدالله کوثری، مجدالدین کیوانی، حسن لاهوتی و علی صلح‌جو از همکاران همیشگی این نشریه بوده‌اند.

نخستین شماره این مجله بهار 1370 و آخرین شماره آن هم زمستان 90 به روی دکه آمد و «مترجم» در حالی با مشکلات جدی در زمینه تامین کاغذ رو به رو شده که چندی پیش 20 سالگی خود را جشن گرفته شود.