لزوم ساماندهی روضه خوانی زنان در همدان/زنان محور اخلاق در خانواده

به گزارش خبرنگار مهر، در این میان چند سالی می شود که برخی زنان مسن و معتمد در محلات و شهرستان ها اقدام به راه اندازی هیئت های عزاداری زنان کرده اند و روند مراسم عزاداری سالار شهیدان را به صورت منسجم و برنامه ریزی شده دنبال می کنند و بعضا این هیئت ها توسط سازمان تبلیغات اسلامی نیز به ثبت رسیده است.

در مراسم این هیئت ها از سخنرانان، مداحان، مبلغان و یا روضه خوانان زن نیز استفاده می شود و بنا بر آن است که با سازماندهی مناسب توسط نهادهای متولی این هیئت های زنانه به صورت قابل توجهی رشد و گسترش پیدا کنند.

نقش زن در حماسه کربلا با حضور حضرت زینب(س) بر هیچ کس پوشیده نیست

نقش زن در حماسه کربلا با حضور حضرت زینب(س) بر هیچ کس پوشیده نیست و همواره توسط علما و فضلا بر این مبحث تاکید می شود که اگر حضرت زینب نبود قیام امام حسین(ع) و همه آن حماسه ها در کربلا باقی می ماند و به جایی نمی رسید.

حال با توجه به همه این مسائل و حماسه آفرینی زنان در قیام عاشورا با وجود هیئت های مذهبی زنان نیاز شدیدی به مبلغ و سخنران زن در اینگونه مراسم احساس می شود چرا که به واسطه نقش تربیتی بانوان در امور تربیتی و اخلافی فرزندان و خانواده اگر مباحث اسلامی نیز توسط مبلغان زن به درستی برای آنان بازگو شود علاوه بر تأثیرات مثبتی که بر روند امور خانواده دارد به رشد و تعالی جامعه نیز کمک خواهد کرد.

بودن هیئت های مذهبی مختص زنان و ساماندهی این مهم از سوی متولیان امر می تواند بسیار مفید و موثر در جامعه باشد چرا که به اعتقاد کارشناسان امور اجتماعی اگر بانوان در مسیر صحیح الهی قرار گیرند با توانایی بالقوه خود می‌ توانند خانواده و جامعه را از انحرافات اخلاقی و عقیدتی نجات دهند، همانطور که اگر بانوان نسبت به گوهر وجود خود بی‌ تفاوت باشند زمینه بروز بسیاری از آسیب‌ های اجتماعی را در جامعه فراهم می ‌کنند.

ساماندهی مراسم سوگواری برنامه ریزی شده است

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری همدان در رابطه با بحث ساماندهی مراسم سوگواری بانوان گفت: در برخی موارد شاهد هستیم افرادی که از صلاحیت لازم در برگزاری مراسم سوگواری و عزاداری برخوردار نیستند در مناسبت های مذهبی حضور پیدا می کنند.

پروانه رضاقلی زاده افزود: صدور کارت شناسایی و ساماندهی مبلغان خانم قبل از آغاز ایام سوگواری محرم در دستور کار قرار گرفته بود.

وی مهمترین ویژگی و فلسفه وجودی ایام سوگواری سالار شهیدان امام حسین(ع) را احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر، دفاع از شریعت اسلام و خاندان امام حسین(ع) دانست و گفت: در مراسم عزاداری گریه و زاری بدون دریافت معنوی از ایام محرم ارزش خاصی ندارد.

وی ادامه داد: ماه محرم و صفر فرصتی است که علاوه بر بیان فلسفه قیام امام حسین(ع) مباحثی را برای رفع مشکلات و تحکیم بنیان خانواده ها بیان کنیم و به بواسطه باورهای دینی و ارزشی مردم به خصوص زنان فرهنگ عمومی مردم را ارتقا دهیم.

باید از مبلغان دینی حوزه های علمیه در مراسم عزاداری بهره برد

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری همدان بر استفاده از مبلغان دینی حوزه های علمیه در مراسم عزاداری حسینی تأکید کرد.

وی افزود: اکثر خانواده ها و متولیان مراسم مذهبی بانوان، از سخنرانان و روضه خوانانی استفاده می کنند که در بیان مسائل افراط و تفریط دارند و در این زمینه آموزش های لازم را ندیده اند.

وی گفت: در این راستا بر متولیان مراسم مذهبی لازم است که مبلغ دینی مراسم مختلف خود را از حوزه علمیه خواهران که به این مبلغان آموزش دادند، استفاده کنند.

وی تاکید کرد: این افراد در صورتی هم که می خواهند از مبلغ غیرحوزوی استفاده کنند می توانند با هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی نسبت به شناسایی مبلغان تعلیم دیده اقدام کنند.

بنا بر اظهارات وی بیشترین استقبال کنندگان از مراسم مذهبی بانوان هستند و برخی از این مبلغان غیرحوزوی و سنتی به خاطر درآمد زایی این ایام اقدام به روضه خوانی می کنند و اصلا توجهی به پیام ها و اهداف مراسم مذهبی ندارند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری همدان از مبلغانی که در مراسم سوگواری خانم ها شرکت می کنند خواست که حرکت امام حسین(ع) و هدف از قیام عاشورا را نه به صورت ظاهری و همراه با گریه و زاری بلکه نوع حرکت اباعبدالله(ع) را به گونه ای به آن بپردازند که روند زندگی آنها تغییر کند.

زنان مبلغ، احیاگران معنویت و اخلاق در خانواده هستند

به اعتقاد وی، زنان مبلغ می توانند احیاگران معنویت و اخلاق در خانواده و جامعه باشند و نقش بسزایی را در کنترل انحرافات اخلاقی و عقیدتی جامعه ایفا کنند و فعالیت صحیح آنان در محیط خانواده و جامعه می ‌تواند به کاهش آسیب‌ های اجتماعی و گسترش معنویت در جامعه بینجامد.

کارشناس امور بانوان تبلیغات اسلامی استان همدان نیز در رابطه با وضعیت هیئت مذهبی که توسط بانوان اداره می شود، گفت: 200 هیئت مذهبی خانم در شهر همدان فعال هستند که نیمی از این هیئت ها به ثبت رسیده اند.

فهیمه نیازی با بیان اینکه مبلغان خانم ساماندهی شدند و مجوز فعالیت برای آنها صادر شده است، افزود: 100 مبلغ حوزوی و 70 مبلغ سنتی در مراسم مذهبی حضور فعال دارند که با برگزاری کلاس های آموزشی و برگزاری آزمون، این مبلغان سطح بندی شده اند و در مدارس، دانشگاه ها، کانون مساجد و هیئت های مذهبی بانوان شرکت می کنند.

"ره توشه محرم الحرام" به مبلغان ارائه شد

وی عنوان کرد: برای این تعداد مبلغ بخصوص مبلغانی که سنتی بوده اند کتاب هایی همچون "ره توشه محرم الحرام" ارائه می شود که به استناد از این مطالب در مراسم، روضه خوانی کنند و به آنها نیز آموزش داده شده که بحث های اقتصادی، اجتماعی، مهدویت و قیام امام حسین از دیدگاه قرآن را بیان کنند.

وی با اشاره به حضور فعال بانوان در جامعه افزود: اگر توسط مبلغان بانو به زنان برخی از مسائل همچون آموزش روخوانی و تجوید قرآن و مسائل شرعی ارائه شود تأثیر بیشتری در ارتقای دانش دینی زنان دارد که این موضوع بیانگر ضرورت وجود مبلغان زن در جامعه است.

در همین خصوص حسینیه حضرت زینب(س) واقع در کوی محمدیه همدان از مراکز مذهبی است که توسط خانم محمدی اداره می شود و به لحاظ برگزاری برنامه های مختلف دینی، مذهبی و فرهنگی و کلاس های آموزشی در طول سال مورد توجه اکثر بانوان قرار گرفته است.

وی درباره ویژگی مورد نیاز برای انتخاب زنان مبلغ عنوان کرد: در مراسم مذهبی خود از مبلغانی و به طور عامیانه از روضه خوانانی استفاده می کنیم که توانایی بیان مباحث اعتقادی و اسلامی را برای مخاطبان خود که اکثریت زنان هستند، داشته باشد و تسلط کافی بر مفاهیم قرآن و نهج ابلاغه و دیگر ادعیه و منابع دینی داشته باشند.

حسینیه عباسیه جولان میزبان بانوانی از سایر استانهای کشور است

حسینیه عباسیه جولان نیز از دیگر هیئت های مذهبی است که مورد اقبال اکثر زنان همدان قرار گرفته است به طوری که در ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س) و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله(ع) و شب های قدر از دیگر استان های کشور نیز بانوان بسیاری در این حسینیه حضور پیدا می کنند و این مسئله باعث شده که برنامه های این هیئت مذهبی از سازماندهی بیشتر برخوردار باشد.

با این تفاسیر پر واضح است که اکنون که فعالیت هیئت های مذهبی بانوان بیش از گذشته گسترده شده است و انحرافات بسیاری جامعه اسلامی را تهدید می کند لازم است که متولیان مذهبی نسبت به ساماندهی مبلغان و هیئت های مذهبی که توسط مردم فعالیت می کند، توجه بیشتری داشته باشند و زمینه ارتقا دانش و درک ارزش های دینی مردم را فراهم آورند و مقوله نظارت خود را بر عملکرد اینگونه هیئت های خودش مردمی جدی تر دنبال نمایند.