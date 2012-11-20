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۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۴۵

اسماعیلی خبر داد:

آغاز دوره سه روزه آموزش آتش نشانی در اراک/ مهار 588 حریق در استان مرکزی

آغاز دوره سه روزه آموزش آتش نشانی در اراک/ مهار 588 حریق در استان مرکزی

اراک – خبرگزاری مهر: دوره سه روزه آموزش آتش نشانی شهرداری های استان با حضور 110 نفر در شهر اراک و ساوه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر مدیرعامل سازمان آتش نشانی اراک ظهر روز سه شنبه در خصوص این دوره آموزشی به خبرنگاران گفت:  این دوره هرساله به صورت متمرکز در اراک برگزار که امسال علاوه بر اراک در شهرستان ساوه نیز این دوره برگزار می شود.

عبدالله اسماعیلی افزود:  طی این دوره سه روزه 50 نفر در اراک و 60 نفر در ساوه  مورد آموزش قرار خواهند گرفت.

وی ادامه داد: در این دوره هفت سرفصل با عنوان های دوره آموزش امداد جاده ای، امداد کوهستان، اصول نجات در چاه، تکنولوژی حریق، پمپ های آتش نشانی،حفاظت تنفسی، کف و کف ساز با حضور شش استاد آموزش داده خواهد شد.

اسماعیلی درخصوص حوادث رخ داده در نیمه نخست سال در شهر اراک اظهار داشت: طی این مدت 457 حادثه با 111 مجروح و 22 کشته در شهر اراک رخ داده است.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی اراک خاطرنشان کرد: همچنین، در شش ماهه نخست سال 588 مورد حریق و چهار مصدوم در شهر اراک اتفاق افتاده است.
 

کد مطلب 1748423

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