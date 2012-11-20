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۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۲۹

آیت الله یعسوبی درگذشت/ اقامه نماز توسط آیت الله خرازی

آیت الله یعسوبی درگذشت/ اقامه نماز توسط آیت الله خرازی

قم - خبرگزاری مهر: آیت الله مجتبی یعسوبی امام جمعه سابق ایلام و از علمای قم دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حاج مجتبی یعسوبی از اساتید حوزه علمیه قم و نماینده ولی فقیه و امام جمعه سابق استان ایلام روز گذشته بر اثر بیماری به دیار باقی شتافت.

آن مرحوم که عضو شورای استفتاء دفتر مقام معظم رهبری بود، مسئولیت نمایندگی امام خمینی(ره) در سپاه گیلان را نیز داشته است.

مراسم تشیع جنازه این عالم ربانی صبح امروز با حضور جمعی از اساتید، طلاب و اقشار مختلف مردم در قم برگزار شد و آیت الله سید محسن خرازی بر پیکر وی نماز را اقامه کرد.

همچنین مراسم ختم این عالم بزرگوار بعد از ظهر امروز در مسجد المهدی(عج) واقع در خیابان صدوق برگزار می‌شود.

یادآور می‌شود: آیت الله یعسوبی یکی از شاگردان امام راحل بود.

کد مطلب 1748424

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