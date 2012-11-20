پر رنگ شدن نقش بسیج در جامعه خنثی گر توطئه های دشمنان نظام اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عسکر روحانی، اظهار داشت: تفکر بسیجی در جامعه باید گسترش یابد، چرا که گسترش این تفکر ایجاد وحدت و اقتدار را به دنبال دارد.

وی افزود: امروز در جامعه نقش بسیج در تمام فعالیت ها پر رنگ است و همین امر سبب خنثی شدن جنگ نرم دشمنان در ارتقاء فرهنگی جامعه و رشد و بالندگی جوانان شده است.

فرماندار کامیاران ادامه داد: در حال حاضر دشمن از تمام ظرفیت ها برای ضربه زدن به نظام اسلامی استفاده می کند و بسیج به عنوان یک نیروی فکری و بازوی انقلاب و داشتن وجهه مردمی می تواند مانع مهمی در برابر حربه های مختلف استکبار باشد.

روحانی هوشیاری در برابر نقشه های شوم دشمنان را با تقویت جایگاه بسیج مخصوصا در بین نسل جوان لازم دانست و یادآور شد: به همت وجود این تفکر در جامعه اسلامی بسیاری از توطئه ها نقش بر آب شده است.

وی اظهار امیدواری کرد: با توجه به پایگاه مردمی بسیج بتوان بر تمامی مشکلات پیروز و برنامه های مختلفی به منظور شناسایی توان این نیرو در راستای بی اثر کردن اهداف اقتصادی دشمنان اجرا کرد.

ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر پاسداشت حماسه عاشورا است

فرماندار کامیاران در ادامه سخنان خود بیان کرد: اجرای برنامه های فرهنگی در این ماه که بتواند بستر و فضای لازم در جامعه مخصوصا برای نسل جوان به منظور بهره مندی از فضائل معنوی و معرفتی را فراهم سازد لازم است.

روحانی گفت: ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر پاسداشت حماسه عظیمی است که به منظور بر پا داشتن خوبی ها و نجات از بدی ها شکل گرفت.

وی افزود: امروزه دشمنان اسلام با ترفندهای مختلف سعی دارند بی بند و باری را در جامعه رواج دهند و اکنون زمان آن است تا از مکتب سیدالشهدا استفاده کرد و ریشه آن چیزی را که از بین برنده آرامش است، برچید.

فرماندار کامیاران تقویت وحدت و انجام برنامه های فرهنگی و جذاب و استفاده از ظرفیت های موجود به منظور شناسایی اهداف قیام امام حسین (ع) را احیاگر ارزش های والای انسانی دانست و خواستار توجه به این مقوله ها در برنامه ها شد.

روحانی اظهار داشت: با گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و پیروی از راه و رسم شهدای کربلا سلامت جامعه بیشتر می شود.