24 آسیب مهم مداحی که باید مورد توجه قرار بگیرد

به شهادت تاریخ، حرکتهای نوظهور و کژراهه­های مدرن، هیچ زمان از مساعدت فکری و مالی قدرت‌هایِ مستکبر بر ضد معنویت و دین بی­بهره نبوده­اند، اگر به دقت در ترکیب جدید کسانی که اجزای دین را از محیط اطراف گرفته­اند(افکار التقاطی) بنگریم: اولاً در نهایت ردپای سازمان­های جاسوسی آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی را خواهیم دید. ثانیاً خواسته یا ناخواسته جامعه­ محب را در نظر مسلمانان و دیگران، آدم­های خرافی و بی­منطق معرفی می­کند.

از یک سو قرآنِ عزیز، کراراً نسبت به خطر حرکت­های تخریبی مخفیانه و خائنانه­ یهود و وابستگان آن، هشدار می­دهد: «لاتَزالُ تَطَّلِعُ عَلی خائنَةٍ مِنْهُمْ ـ دائم بر خیانت­کاری و نادرستی آن قوم (یهود) مطلع می­شوی.» (سوره مائده ـ آیه 13) و از سوی دیگر ضعف یا فقدان اخلاقِ مسئولیت ما (فرار از پذیرش باورها)، عامل رواج اندیشه­های خرافی و زمین­گیرشدن ارزشهای دینی گردیده است.

گر مسلمانی همین است که حافظ دارد وای اگر از پس امروز بــود فردائی

با توجه به تأثیر خاصِ مجالس دینی و ضرورت بازنگری در دستگاه تبلیغ، لازم است مرزداران عقیده برای مقابله با حیله­های نوظهور و هزینه­های گزافِ اتاق­های فکر سلطه، مجلس عزا را منشأ معرفت­افزائی، تحکیم ایمان و روح تدیّن و گسترش غیرت دینی قرار دهند تا از استحاله­ تدریجی و تغییر اندیشه اسلامی که نتیجه آن ولنگاری دینی و رفتاری است، جلوگیری شود.

اگر اندیشه نفوذ و تهاجم خزنده­ دشمن به فرهنگ و سنن دینی، با قدرت و شجاعت و صراحت، تبیین و دفع نگردد، به مرور جریان­های عرفانی کاذب و شریعت گریزِ فاقد صلاحیت و صداقت با کارهای غیرمعقول و رویه‌های ناصواب، موجب ضایع شدن مجالس خواهند شد. آن وقت است که آسیب­دیدگان فکری و اجتماعی و اعتقادی مجذوب فرقه­ها می­شوند و بازار عوام­زدگی داغ می‌گردد، تا آنجا که کشته شدگان به دست خودی بیش از کشته شدگان دشمن خواهد شد.

استاد شهید مطهری(ره) می­فرماید: «اسلام هرگز از ناحیه­ کفر مطلق و صریح خطری نخواهد داشت، اما آنجا که کفر، لباس اسلام به تن می­کند، خطرناک می­شود. کفار ناامیدند که از خارج حوزه اسلام بتوانند حمله کنند. «فَلا تَخْشَوْهُم (از کفار نترسید)» اینجا دوجمله است، اول یک واقعیت تاریخی است: «اَلْیَوْمُ یَئِسَ الذین کَفَروا مِنْ دینِکُم» قرآن همیشه از خطر کفار بیم می­دهد اما اینجا بعد از نصب علی(ع) می­فرماید دیگر نگرانی نداشته باشید از آن­ها، اما جمله­ دوم عجیب است: «وَاخْشَوْنِ (از من بترسید)» یعنی از ناحیه­ خدا و دوست و صاحب دین بترسید، کما اینکه عده­ای زیرکِ متمرد، عامه مسلمین را اغفال کردند.... پس هر چشم­ زخمی که به شما می­رسد از داخل است، هر آسیبی به جامعه دینی می‌رسد از داخل است، بیرون به کمک افراد داخل می­آیند. افرادی که شعاع دیدشان بسیار کوتاه است. آینده را درک نمی­کنند، دشمن بیرون هم از داخل، اخلاق و معنویات شما را عوض می‌کند.»

جایگاه ویژه مبلغان و مداحان در فرهنگ مذهبی ما، بر کسی پوشیده نیست. رسول ­خدا(ص) فرمودند: «یا علی اگر خداوند یک نفر را به دست تو هدایت کند، بهتر است برای تو از آنچه که خورشید بر آن تابیده است.» همچنین روضه­خوان که با واقعه خوانی و مراثی خود، جوشش و رویش ایجاد می­کند. عمل مبلغ فی­المثل، کاشت نهال است و عمل مداح آبیاری آن و هر دو مکمل هم هستند.

وقتی که آیت ­الله میرزای بزرگ شیرازی(ره)، عمان ­سامانی (شاعر و عارف) را شناخت، محل نشستن خود را به او داد و فرمود: دیدم که قصیده­ و داعیّه تو، شور و غلغله­­ای در بین آسمانیان به پا کرده!

...پس به جان از خواهر استقبال کرد تا رخش بوسد الف را دال کرد

زن مگــو مردآفــــرین روزگـــارزن مگو بنت­الجلال اخت الوقار...

اما همین منصب وعظ و مدح، بعضاً دچار انحرافات و آسیب­هائی می­شود که جز نمایش چهره­ای غیرعقلانی از شیعیان و شادی معاندانِ این رسانه­ مقدس و اثرگذار، رهآوردی ندارد. همچنان که سایت صهیونیستی بالاترین، با تمجید یکی از مداحان که عزاداری را به سبک رپ اجرا کرده بود، خوشحالی خود را اظهار کرد. شهید مطهری (ره) می­فرماید: «هیچ قانونی که نتیجه بدهد غیرمسلمان بر مسلمان برتری دارد وجود ندارد، اما هیچ دینی هم در دنیا به اندازه­ اسلام از نظر دستگاه تبلیغات و مبلغینش ضعیف نیست!»

پاره­ای از معضلات تبلیغ به طور اجمال، عبارتند از:

1- ارائه مطالب تکراری یا غیرضرور که باعث تضییع وقت و بدبینی مستمع می­گردد.

2- عدم مطالعه و آمادگی.

3- تظاهر و تملق و خودستائی.

در میخـانه ببستـند خدایا مپسنـــد که درِ خانـه­ تزویر و ریا بگـشایند

4- آشنا نبودن به نیازهای روز.

5- ظاهری ناآراسته؛ حتی ممکن است مرتب نبودن را نشانه­ زهد هم تلقی کنند!

6- اطاله­ کلام؛ به گونه­ای ملال­آور.

7- غیرعامل بودن گوینده. بی­مبالاتی و تناقض در رفتار و گفتار، مایه دلزدگی است.

نکته­ای دارم ز دانشمند مجلس بازپرس توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می­کنند

8- متوقع ­بودن؛ انتظار سلام و احترام.

9- استناد به مطالب غیرمستند، شبهه­انگیز و خفیف؛ طرح هر مطلب بدون احرازِ یقین و تطبیق با واقعیت و به صرف درج در فلان منبع، یا نقل از فلان کس و پیرغلام، روا نیست. هم اینک منابعی موجود است که علی‌رغم شأن والای مؤلف، از متن قریب به صحت و اقناع کننده برخوردار نیست. اگر مضر هم نباشد حداقل نفعی ندارد.



10- بیان عباراتی جهت خوشایند متولیان و حاضران؛ پناه بر خدا از دلالی شخصیت­ها ! خصوصاً اگر صاحب منصب سیاسی یا اقتصادی باشد.



11- تحقیر مستمعین.



12- ارائه چهره­ غیرواقعی از شخصیت­های دینی؛ گاهی خطیب یا شاعر برخاسته­ از ذهنیت و برخی پیش‌فرض‌ها، خدای نخواسته در دام افراط و تفریط قرار می­گیرد. این­که به خاطر سابقه کوتاه بیماری و مصائب شکننده در کربلا، زین­العابدینی در ذهن یا شعر تصور شود که دائماً دستمالِ مصیبت به سر بسته و رنگ از رخ پریده و منزوی از همه، شبانه روز بر سجاده نشسته است و یا عباس با ابروان کمان و بازوان سِتبر و یَل ام‌البنین و ...، بدون توجه به همه فضائل معنوی و اخلاقی و انسانی آن بزرگوار، معرفی شود، قطعاً مسیر تعدیل نیست.



13 - استفاده از الفاظ و نکات ناپسند؛ بیان کردن سخن حق ­تعالی و استشهاد قرآنی، هم موضوعیت دارد هم وجاهت، نظیر: کمثل الحمار، کمثل­الکلب. اما به کارگیری کلماتِ غیراخلاقی و حکایاتِ خلافِ شأن مجلسیان، از وزانت وعظ و واعظ خواهد کاست. به قول آیت ­الله جوادی آملی: «قرآن دبستان نیست، ادبستان است، یک نکته­ خلاف ادب و نزاکت در آن نمی­بینید. حتی آنجا که سخن از تخلیـه است، از غائـط استفاده می­شود و این کلمه، یعنی زمینی پست و فرورفته که غالباً برای قضای حاجت استفاده می شد.»

14- ورود به عرصه­های غیرتخصصی؛ «دَعِ­ الْقَوْلَ فیما لا تَعْرِفُ ـ در موضوعی که شناخت نداری، وارد مشو ». این­که دانش خطیب گسترده­تر از قلمرو بحث او باشد، البته فضیلت است، ولی اِخبار از «ما لَمْ تُحِط بِه عِلْماً» (نشناخته­ها) هم قبیح است و هم ملامتِ اهل خبره را به دنبال خواهد داشت. عزیزی در شب شهادت حضرت ‌زهرا(س) از آناتومی بدن سخن می­گفت!

15- رفتار نامناسبِ شئونات اسلامی و اخلاقی؛ از سیگارکشیـدن در مجلس تا مکالمه­ تلفنی بر منبر...و !

16- مقایسه کمی و کیفی مجلس واعظ با سایر مجالس.



17- صوت خشن توأم با فریاد.



18- عدم ارتباط با مستمعین؛ روابط خشک و یکسویه­ خالی از معارفه و دوستی.



19- کتمان حقیقت؛ قاعده­ی «الحقُ مُرّ (سخن و عمل حق، تلخ است)» البته ممکن است همه­جا ظهور نداشته باشد، اما روح تبلیغ از جنس تبیین و افشاء حقایق است و لو که در مقطعی به کام کسی شیرین نیاید و یا با عرف مذهبیون در تضاد باشد.



20 - بخل و جُبن در تبلیغ؛ « فَاصْدَعْ بما تُؤْمَرُ ـ آن­چه را مأمور شده­ای با صدای بلند برسان»، حریت و ایمان گوینده به او امر می­کند که بدون واهمه و کم­فروشی در صدد بیداری مردم باشد.

21- دلسرد کردن مردم؛ یأس از گناهان کبیره است، البته انذار، شأن اصلی پیامبر گرامی اسلام (ص) است: «اِنَما اَنْتَ مُنْذِرٌ (تو،تنها بیم­دهنده­ای)»، اما طبع عمومی مردم با امیدواری و رحمت سازگارتر است. اول شیره را بخوران بعد سرکه را.



22- آشنائی به تاریخ اسلام و متون فقهی.



23- تحمیل سلیقه و عقیده­ شخصی؛ احتمال بدهیم که نظر ما، حق نباشد، مثلاً عده­ای خود را در زمانِ حال حبس می­کنند، تحلیل و نظریات بدیع و منطقی دیگران را قبول ندارند و سعی بر تحمیل دیدگاه خود دارند.



24- عدم تعظیم شعائر؛ در پاره­ای موارد، حواشی و مقدمات و فروعات چنان موضوعیت پیدا می­کنند که آن چیزی که تبلیغ و تعظیم نمی­شود، آیات و سنن و آداب دینی است.*

ادامه دارد...



*: نویسنده: حجت الاسلام والمسلمین محسن آتشکار