امیر علی قلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از پیشرفت فیزیکی 95 درصدی پروژه مرکز توانبخشی نگهداری از دختران معلول ذهنی زیر 14 سال به عنوان پروژه مهرماندگار استانی خبر داد و افزود: مراحل ساخت این پروژه با زیربنای 2600 مترمربع از سال 1389 آغاز شده که در حال حاضر یک میلیارد و 255 میلیون تومان اعتبار برای آن هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه در جلسه ستاد مهرماندگار استان برای اتمام عملیات این پروژه از جمله محوطه سازی، دیوارکشی و انشعابات 800 میلیون تومان اعتبار اختصاص یافت است اظهارداشت: متاسفانه تاکنون فقط 100 میلیون تومان آن تخصیص یافته است.

قلی زاده بیان اینکه در صورت تخصیص کامل این اعتبار این طرح همزمان با دهه فجر به بهره برداری می رسد گفت: با پیگیری های صورت گرفته از سوی بهزیستی استان ونیز قول مساعد مدیرکل برنامه ریزی و بودجه استانداری در رابطه با تامین اعتبار موردنیاز این پروژه، امیدواریم که این پروژه مهرماندگار استانی در دهه فجر به بهره برداری برسد.

معاون پشتیبانی و منابع نیروی انسانی بهزیستی استان در خصوص فاز دوم مجتمع فرهنگی ورزشی شهید باکری ارومیه نیز گفت: مراحل ساخت فاز دوم پروژه مجتمع فرهنگی ورزشی شهید باکری ارومیه از محل صرفه جویی فاز نخست آن آغاز شده و در حال حاضر از 25 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

قلی زاده اعلام کرد: فاز دوم پروژه شهید باکری شامل رستوران، خوابگاه و سالن آمفی تئاتر است و اعتبار مورد نیاز برای این پروژه 12 میلیارد ریال است.

وی ادامه داد: در صورت تامین اعتبار مورد نیاز این پروژه، فاز دوم مجتمع فرهنگی ورزشی شهید باکری تا پایان سال 92 به بهره برداری خواهد رسید