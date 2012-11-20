حمید صافدل در گفتگو با مهر از غربالگری فهرست کالاهای قرار گرفته در اولویت‌های 10 گانه کالایی خبرداد و گفت: در گروه 1 و2 که ارز مرجع می‌گیرند، کماکان کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه دارو قرار گرفته است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در اولویت سوم کالایی نیز مواد پایه تولید صنعتی، مواد اولیه کشاورزی، نژادهای مولد دامی، اقلام پایه حوزه صنعت و فلزات و نیز پتروشیمی قرار گرفته‌اند؛ ضمن اینکه در اولویت چهارم نیز مواد اولیه هیدروکربورها، رنگرزی و سنگسازی، مرکب‌های چاپ، انواع محصولات فیلم و زینگ، به صورت متمرکز قرار گرفته‌اند.

وی تصریح کرد: گروه پنجم این اولویت‌بندی را مواد و قطعات واسطه‌ای در بر می‌گیرد؛ همچنین اولویت شش نیز شامل قطعات و اجزای منفصله خوردو و CKD وSKD قرار گرفته‌اند.

صافدل، گروه هفت اولویت‌های کالایی را شامل کالاهای نیمه ساخته و مونتاژ دانست و گفت: همچنین گروه هشتم نیز شامل کالاهای سرمایه‌ای، ماشین آلات صنعتی است؛ در این میان باید توجه داشت که در گروه 9 و 10 نیز عمدتا کالاهای نهایی با دوام و نیز کالاهای مصرفی غیرضروری قرار گرفته‌اند.

وی از توقف ثبت‌سفارش کالاهای اولویت 10 خبرداد و گفت: ثبت‌‎سفارش این کالاها که عمدتا کالاهای غیرضروری هستند همچنان ممنوع است و البته در مورد برخی از اقلام آن که تولید داخلی ندارند و یا تولید داخلی کفاف نیاز را نمی‌دهد، کار در حال بررسی است و هنوز جمع‌بندی نهایی صورت نگرفته است.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: مبنای اولویت‌بندی‌ها براساس ترکیبی از شدت نیاز و توان تولید بازار داخلی و ترکیبی از سلسله مراتب ماده اولیه، قطعه کالای نیمه‌ساخته و نهایتا کالای ساخته شده و ماشین‌آلات سرمایه‌ای خط تولید پلکانی است.

صافدل با تاکید بر اینکه اولویت‌بندی جدید که بر اساس غربالگری و کار کارشناسی صورت گرفته است، نسبت به فهرست‌های قبلی 80 درصد ثابت بوده است، اما در برخی از گروههای کالایی که در اولویت‌های پایین تر قرار داشتند، تشخیص کمیته کارشناسی بر این بود که به اولویت‌های بالاتر منتقل شوند.

وی اظهار داشت: در این میان، با توجه به اینکه ترکیب گروه 1 و 2 کالایی تغییراتی نداشته است، بنابراین می‌توان گفت که نگاه دولت در این غربالگری، فراهم کردن شرایط بهتر برای فعالان اقتصادی بوده است و نگاه اصلی، تامین ارز نیست، چراکه اولویت 3 به بعد همگی ارز در اتاق مبادلات ارزی دریافت می‌کنند و گروه هشتم نیز به بانک مرکزی برای اختصاص ارز در مرکز مبادلات ارزی معرفی شده‌اند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: هنوز جمع‌بندی نهایی بر سر برداشتن ممنوعیت واردات برخی از کالاها صورت نگرفته است و امیدواریم در روزهای آینده بتوان این جمع بندی را با کار کارشناسی دقیقی که صورت گرفته است، اعلام کرد.