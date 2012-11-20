22 میلیون دلار کالا از بروجرد صادر شد

مرضیه مرادی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان بروجرد با در اختیار داشتن بخش مهمی از صنایع استان از روند صادرات مطلوبی برخوردار است.

وی با بیان اینکه بروجرد دارای واحدهای صادر کننده بسیار خوبی است، اظهار داشت: در سال 89 این شهرستان شاهد صادرات 41 میلیون دلاری کالاهای غیرنفتی بوده است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بروجرد ادامه داد: این در حالیست که در سال گذشته میزان صادرات کالا در بروجرد به 44 میلیون دلار رسید.

مرادی به صادرات کالا طی سالجاری اشاره کرد و بیان داشت: در شش ماه نخست سالجاری بیش از 22 میلیون دلار کالای غیرنفتی از این شهرستان صادر شده است.

وی با بیان اینکه عمده صادرات شهرستان بروجرد در بخش داروهای حیوانی و انسانی است، یادآور شد: شهرستان بروجرد با دارا بودن دو صنعت دارویی اکسیر و داملران قطب تولید داروی انسانی و حیوانی محسوب می شود.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بروجرد ادامه داد: بعد از داروهای انسانی و حیوانی، واحدهای هارد پیچ، کاشی جم، نساجی و...جزء صادر کنندگان مهم بروجرد هستند.