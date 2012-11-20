اجرای پروژه های تعادل بخشی آبهای زیرزمینی در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان عنوان کرد: در راستای حفاظت منابع آبهای زیرزمینی، پروژه تعادل بخشی آبهای زیرزمینی در دو بخش سازه ای و غیر سازه ای انجام می شود.

سیدمحسن حسینی خاطرنشان کرد: اقدامات سازه ای در قالب مطالعه و احداث پروژه های تغذیه مصنوعی انجام می شود بدین صورت که آبهای سطحی مازاد در فصول غیر زراعی که در شرایط عادی روانه دریا می شود جمع آوری و از طریق یکسری سازه های فنی به سفره های آب زیرزمینی تزریق می شود و باعث ارتقاء کمیت و کیفیت آبهای زیرزمینی می شود.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات غیر سازه ای افزود: راه اندازی گشت و بازرسی و انسداد چاههای غیر مجاز، نصب کنتور های هوشمند آب وبرق، مطالعه و ایجاد تشکلهای آب بران آب زیرزمینی و راه اندازی سیستم مدیریت یکپارچه اطلاعات و آمار منابع آبهای زیر زمینی از جمله اقدامات غیرسازه ای در جهت حفاظت آبهای زیر زمینی است.

قهرمانی تیم فوتسال انجمن هنرهای نمایشی گلستان در جام کتاب



تیم فوتسال انجمن هنرهای نمایشی استان گلستان در مسابقات چهار جانبه جام کتاب، عنوان قهرمانی را کسب کرد.



در این رقابت ها، چهار تیم از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان، اداره کل نهاد کتابخانه های عمومی استان، سازمان تبلیغات اسلامی و انجمن هنرهای نمایشی حضور داشتند و در بازی فینال، تیم انجمن هنرهای نمایشی استان با پیروزی چهار بر دو، در مقابل تیم سازمان تبلیغات اسلامی، عنوان قهرمانی را کسب کرد.



این تیم پیش از این دیدار و در بازی اول، توانست تیم فوتسال اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان را با نتیجه 2 بر یک شکست دهد و به فینال راه پیدا کند.



همچنین قبل از این دیدار و در دیدار رده بندی نیز، تیم فوتسال اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان با برتری 10 بر یک در مقابل اداره کل نهاد کتابخانه ای عمومی استان گلستان، عنوان سومی را از آن خود کرد.

عبرتهایی عاشورایی برای روشنگری راه مهم است



فرماندار گرگان با اشاره به قیام عاشورا اذعان کرد: عبرتهای قیام عاشورا برای روشنگری راه بسیار مهم است باید به بسط ید ولی امر به عنوان یکی از عبرتهای بزرگ عاشورا بیندیشیم.



حیدر علی احمدی ادامه داد: اقتدار حکومت به اقتدار رهبری جامعه و اقتدار رهبری جامعه به پیروی و اطاعت امت نیازمند است مردم با پیروی از ولی امر اقتدار حکومت را در پیشگیری از منکرات بزرگ جهان و ملی مضاعف می کنند با همراهی خود باعث تقویت جمهوری اسلامی میگردند تا نظام الهی ما به امر به معروف و نهی از منکر در صحنه های بین المللی و ملی موفق شود.

فرماندار گرگان تأکید کرد: تولید علم و تهذیب و توجه به سلامت جسم و روح و دفع ظلم و پرهیز از اختلاف و احترام به والدین و... از جمله مصادیق مهم معروف در جامعه است که جوانان عزیز ما با تأسی به مرام آن بزرگوار به آن اقدام می کنند.

فعالیت 62 پایگاه غنی سازی اوقات فراغت در گرگان

معاون فرماندار گرگان، تعداد پایگاه های غنی سازی اوقات فراغت در سال 91 در سطح شهرستان 62 پایگاه و تعداد افراد تحت پوشش را 26 هزار و 640 نفر اعلام کرد.

محمد حسین غریب در کمیسیون اجتماعی افزود: از این تعداد 19 هزار و 517 نفر مرد و هفت هزار و 123 نفر زن بوده اند.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار تأکید کرد : با توجه به جمعیت جوانان شهرستان دستگاههای مربوطه با برنامه ریزی مناسب و در اختیار قرار دادن امکانات و مقدورات به پرورش جسمی و روانی جوانان اهتمام ویژه ای بنمایند چرا که جوانان امروز در آینده ای نه چندان دور سکاندار مدیریت اجرایی کشور خواهند بود.