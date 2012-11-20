اجرای پروژه های تعادل بخشی آبهای زیرزمینی در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان عنوان کرد: در راستای حفاظت منابع آبهای زیرزمینی، پروژه تعادل بخشی آبهای زیرزمینی در دو بخش سازه ای و غیر سازه ای انجام می شود.
سیدمحسن حسینی خاطرنشان کرد: اقدامات سازه ای در قالب مطالعه و احداث پروژه های تغذیه مصنوعی انجام می شود بدین صورت که آبهای سطحی مازاد در فصول غیر زراعی که در شرایط عادی روانه دریا می شود جمع آوری و از طریق یکسری سازه های فنی به سفره های آب زیرزمینی تزریق می شود و باعث ارتقاء کمیت و کیفیت آبهای زیرزمینی می شود.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات غیر سازه ای افزود: راه اندازی گشت و بازرسی و انسداد چاههای غیر مجاز، نصب کنتور های هوشمند آب وبرق، مطالعه و ایجاد تشکلهای آب بران آب زیرزمینی و راه اندازی سیستم مدیریت یکپارچه اطلاعات و آمار منابع آبهای زیر زمینی از جمله اقدامات غیرسازه ای در جهت حفاظت آبهای زیر زمینی است.
تیم فوتسال انجمن هنرهای نمایشی استان گلستان در مسابقات چهار جانبه جام کتاب، عنوان قهرمانی را کسب کرد.
در این رقابت ها، چهار تیم از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان، اداره کل نهاد کتابخانه های عمومی استان، سازمان تبلیغات اسلامی و انجمن هنرهای نمایشی حضور داشتند و در بازی فینال، تیم انجمن هنرهای نمایشی استان با پیروزی چهار بر دو، در مقابل تیم سازمان تبلیغات اسلامی، عنوان قهرمانی را کسب کرد.
این تیم پیش از این دیدار و در بازی اول، توانست تیم فوتسال اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان را با نتیجه 2 بر یک شکست دهد و به فینال راه پیدا کند.
همچنین قبل از این دیدار و در دیدار رده بندی نیز، تیم فوتسال اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان با برتری 10 بر یک در مقابل اداره کل نهاد کتابخانه ای عمومی استان گلستان، عنوان سومی را از آن خود کرد.
فرماندار گرگان با اشاره به قیام عاشورا اذعان کرد: عبرتهای قیام عاشورا برای روشنگری راه بسیار مهم است باید به بسط ید ولی امر به عنوان یکی از عبرتهای بزرگ عاشورا بیندیشیم.
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