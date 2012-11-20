  1. اقتصاد
۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۲۶

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

ارزآوری 112 میلیون دلاری صادرات آبزیان به 13 کشور دنیا

ارزآوری 112 میلیون دلاری صادرات آبزیان به 13 کشور دنیا

مدیرکل دفتر بهبودکیفیت فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیلات کشور با بیان اینکه از محل صادرات محصولات شیلاتی از ابتدای سال تاکنون بیش از 112 میلیون دلار ارزآوری داشته‌ایم، گفت: در سالجاری بیش از 2 هزارتن میگو به ارزش حدود 10 میلیون دلار به کشورهای مختلف صادر شده است.

عیسی گلشاهی در گفتگو با مهر درخصوص میزان صادرات آبزیان در سال جاری اظهارداشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 27 هزارو 521 تن انواع محصولات شیلاتی به ارزش 112.2 میلیون دلار به کشورهای آمریکا، کانادا، استرالیا، ایتالیا، اسپانیا، مصر، کویت، عراق، امارات، لبنان، ویتنام، چین و کره جنوبی صادر شده است.

به گفته وی، بیش از 2 هزارتن از 27 هزارو 521 تن انواع محصولات شیلاتی به ارزش حدود 10 میلیون دلار مربوط به صادرات میگوست.
 
مدیرکل دفتر بهبودکیفیت فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیلات کشور با بیان اینکه میزان صادرات انواع محصولات شیلاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل 32 درصد افزایش داشته است، گفت: میزان صادرات آبزیان در یک ماهه اخیر نسبت به 6 ماهه گذشته از نظر ارزش 32.5 میلیون دلار و از نظر مقدار هم حدود 5 هزارو 300 تن افزایش داشته است.

ارزآوری 275هزاردلاری ازمحل صادرات خاویار
 
وی دربیان عمده محصولات شیلاتی که به 13 کشور دنیا صادر شده است، گفت: عمده محصولات شیلاتی که طی 7 ماهه گذشته به کشورهای مختلف دنیا صادر شده است شامل "انواع ماهیان پرورشی گرمابی، ماهی قزل آلا، ماهی تن، میگو، انواع کنسرو، پودر ماهی، خوراک آبزیان و خاویار" بوده است.
 
این مقام مسئول با بیان اینکه براساس آمار گمرک در 7 ماه گذشته درحدود 100 کیلوگرم خاویار وحشی به ارزش حدود 125 هزاردلاربه کشورهای مختلف صادر کرده ایم، درعین حال گفت: البته درحدود 150 کیلوگرم خاویار پرورشی به ارزش 150 هزاردلارهم به کشورهای مختلف صادر شده که هنوز در آمار گمرک قید نشده است.
کد مطلب 1748440

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