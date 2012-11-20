بازدید کارشناس تشکل های دینی قزوین از هیئت های مذهبی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد سید قوامی ضمن بازدید از هیئت های مذهبی شهر قزوین از روند فعالیت های این هیئت ها مطلع و برای غنی تر شدن محتوای مراسم این هیئت ها، مواردی را به مسئولان آن متذکر شد.



کارشناس تشکل های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی قزوین، در جریان این بازدید از مسئولین هیئت های مذهبی خواست تا با برنامه ریزی مناسب، جامع و جوان پسند زمینه جذب مخاطبین جوان را به محافل مذهبی فراهم کنند.

سید قوامی اظهار داشت: مطمئناً برگزاری برنامه های دینی و مذهبی با نشاط دینی و منطبق با سلایق جوانان، نقش موثری در تقویت اعتقادات دینی و جذب آنان به هیئت های مذهبی دارد.

مدیرکل پدافند غیرعامل قزوین منصوب شد

با صدور حکمی از سوی احمد عجم استاندار قزوین، محمد افشار ونگینی به عنوان مدیرکل پدافند غیرعامل استان منصوب شد.

در این حکم آمده است: نظر به تعهد، تخصص و تجارب جنابعالی، به موجب این ابلاغ تحت عنوان مدیرکل پدافند غیرعامل منصوب می شوید.

در ادامه این حکم آمده است، اقتضا دارد ضمن تلاش درجهت ایجاد هماهنگی و تعامل با کلیه نهادها، سازمانها و دستگاههای کشوری و لشگری استان و بهره گیری از استعداد و توانمندی نیروی های لایق، دلسوز و کارآمد در جهت نهادینه کردن فرهنگ پدافند غیرعامل و رعایت دقیق مقررات و ضوابط و قوانین موضوعه نظارت پیوسته بر روند اجرا را سرلوحه ی کار خود قرار داده و گزارش مستمر تهیه و ارائه شود.

در پایان این حکم آمده است: امیدوارم در اجرای برنامه های دولت مهرورز و عدالت گستر و خدمت رسانی هرچه بیشتر به مردم شریف استان موفق باشید.

