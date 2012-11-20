  1. بین الملل
۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۳۸

با جوسازی علیه ایران؛

مظلوم نمایی به سبک پرز / اسرائیل خواهان جنگ نیست!

مظلوم نمایی به سبک پرز / اسرائیل خواهان جنگ نیست!

رئیس رژیم صهیونیستی در اظهاراتی که نشان دهنده اعتراف به ناتوانی این رژیم در برابر مقاومت فلسطین است، خواهان کمک ایران به برقراری آتش بس میان این رژیم و گروههای فلسطینی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "شیمون پرز" در گفتگو با یک پایگاه اسرائیلی با مظلوم نمایی مدعی شد : اسرائیل خواهان جنگ نیست و اعراب و مسلمانان دشمنان ما نیستند.

وی در ادامه حماس را متهم به آغاز حملات اخیر کرد و افزود: این وضعیت برای مدت طولانی قابل تحمل نیست و سران اسرائیل باید تصمیمی برای توقف آن اتخاذ کنند.

از سوی دیگر به گزارش اسکای نیوز، پرز، در این اظهارات مدعی شد: ایران در حالی گروههای فلسطینی را تجهیز می کند که باید برای برقراری آتش بس تلاش کند.

پرز با تاکید بر ضرورت کاهش تنشها میان اسرائیل و فلسطین، بهترین راه حل را برقراری آتش بس دانست.

کد مطلب 1748442

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