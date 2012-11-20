مظلوم نمایی به سبک پرز / اسرائیل خواهان جنگ نیست!

به گزارش خبرگزاری مهر، "شیمون پرز" در گفتگو با یک پایگاه اسرائیلی با مظلوم نمایی مدعی شد : اسرائیل خواهان جنگ نیست و اعراب و مسلمانان دشمنان ما نیستند.

وی در ادامه حماس را متهم به آغاز حملات اخیر کرد و افزود: این وضعیت برای مدت طولانی قابل تحمل نیست و سران اسرائیل باید تصمیمی برای توقف آن اتخاذ کنند.

از سوی دیگر به گزارش اسکای نیوز، پرز، در این اظهارات مدعی شد: ایران در حالی گروههای فلسطینی را تجهیز می کند که باید برای برقراری آتش بس تلاش کند.

پرز با تاکید بر ضرورت کاهش تنشها میان اسرائیل و فلسطین، بهترین راه حل را برقراری آتش بس دانست.