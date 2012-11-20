39 اکیپ دامپزشکی در روزهای تاسوعا و عاشورا بر ذبح قربانی در همدان نظارت می کنند

احمد کریمی مخصوص در گفتگو با خبرنگار مهر از آمادگی اکیپ های بهداشتی برای نظارت بر ذبح قربانی در روزهای تاسوعا وعاشورا خبر داد و افزود: این اکیپ ها شامل 9 دامپزشک، 40 بازرس بهداشتی و 15 روحانی ناظر ذبح شرعی است.

کریمی مخصوص اظهار داشت: علاوه براین هشت کشتارگاه صنعتی استان همدان نیز آماده کشتار نذورات مردم هستند.

وی با بیان اینکه هیئت ها و حسینیه هایی که اقدام به پخش غذای نذری می کنند بهتر است برای ذبح قربانی به کشتارگاه مراجعه کنند، افزود: این امر موجب تضمین سلامت و بهداشت نذورات خواهد بود.

مدیرکل دامپزشکی استان همدان در ادامه افزود: چنانچه افراد در منزل اقدام به ذبح قربانی می کنند، می توانند با دامپزشکی تماس گرفته تا اکیپ برای نظارت در محل حاضر شود.

کریمی گفت: ذبح قربانی در معابر و خیابان ها علاوه برآلودگی محیط عاملی برای انتقال بیماریهای مشترک بین انسان و دام است و موجب آلودگی کفش ها ولباس عزاداران نیز می شود.

وی با اشاره به اینکه بیماریهایی مانند تب مالت و سل از دام به انسان سرایت می کند، افزود: رعایت بهداشت ذبح قربانی در جلوگیری از ابتلا به این بیماریها موثر است.