به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی سیاری شامگاه دوشنبه در همایش ائمه جماعات استان قم اظهار داشت: نباید وقتی صحبت از امر به معروف و نهی از منکر می‌شود اذهان تنها متوجه برخورد با بدحجابی شود بلکه مسائلی مانند احتکار به عنوان فساد اقتصادی امروز یکی از مشکلات کشور است که امر به معروف و نهی از منکر در این زمینه اثرگذار است و باید انجام شود.



وی با بیان اینکه رویکرد امر به معروف و نهی از منکر در گذشته بیشتر جنبه سازمانی داشت اضافه کرد: رویکرد سلبی و سازمانی در این موضوع در گذشته بیشتر مورد توجه بود اما این رویکرد باید مردمی و فراگیر شود.



معاون اطلاعات سازمان بسیج مستضعفان ادامه داد: با توجه به هجمه فرهنگی دشمن جنبه ایجابی امر به معروف باید بیشتر مورد توجه باشد و این موضوع مردمی شود تا اثرگذاری آن بیشتر باشد از این رو اساس کار از مساجد آغاز شده تا فعالیت‌های ایجابی، فرهنگی و عاطفی در این عرصه صورت گیرد.



وی با بیان این که با تعامل و فعال‌ سازی نهادهای دیگر قصد بهره مندی از همه ظرفیت‌ها را داریم بیان داشت: رویکرد بسیج فراگیری امر به معروف و نهی از منکر در جامعه است که در قالب ترویج عمومی و عام معروفات در سطح جامعه با اقدام لسانی و امر و نهی مصداقی صورت خواهد گرفت.



سیاری با اشاره به فتنه 88 بیان داشت: دشمن در فتنه 88 از فرصت پیش آمده برای انحراف جوانان بهره برد و در برخی جوانان ما نفوذ کرد ولی بسیاری از این جوانان با شفاف سازی و ارشاد به توطئه‌های دشمن آگاه شدند.



وی خواستار ایجاد شورایی منسجم برای شناسایی منکرات مهم در جامعه شد و گفت: باید با شناسایی این منکرات و با برخورد مناسب و درست مردم را از آن آگاه کرده و اصلاح کنیم.



