به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی سیاری شامگاه دوشنبه در همایش ائمه جماعات استان قم اظهار داشت: نباید وقتی صحبت از امر به معروف و نهی از منکر میشود اذهان تنها متوجه برخورد با بدحجابی شود بلکه مسائلی مانند احتکار به عنوان فساد اقتصادی امروز یکی از مشکلات کشور است که امر به معروف و نهی از منکر در این زمینه اثرگذار است و باید انجام شود.
وی با بیان اینکه رویکرد امر به معروف و نهی از منکر در گذشته بیشتر جنبه سازمانی داشت اضافه کرد: رویکرد سلبی و سازمانی در این موضوع در گذشته بیشتر مورد توجه بود اما این رویکرد باید مردمی و فراگیر شود.
معاون اطلاعات سازمان بسیج مستضعفان ادامه داد: با توجه به هجمه فرهنگی دشمن جنبه ایجابی امر به معروف باید بیشتر مورد توجه باشد و این موضوع مردمی شود تا اثرگذاری آن بیشتر باشد از این رو اساس کار از مساجد آغاز شده تا فعالیتهای ایجابی، فرهنگی و عاطفی در این عرصه صورت گیرد.
وی با بیان این که با تعامل و فعال سازی نهادهای دیگر قصد بهره مندی از همه ظرفیتها را داریم بیان داشت: رویکرد بسیج فراگیری امر به معروف و نهی از منکر در جامعه است که در قالب ترویج عمومی و عام معروفات در سطح جامعه با اقدام لسانی و امر و نهی مصداقی صورت خواهد گرفت.
سیاری با اشاره به فتنه 88 بیان داشت: دشمن در فتنه 88 از فرصت پیش آمده برای انحراف جوانان بهره برد و در برخی جوانان ما نفوذ کرد ولی بسیاری از این جوانان با شفاف سازی و ارشاد به توطئههای دشمن آگاه شدند.
وی خواستار ایجاد شورایی منسجم برای شناسایی منکرات مهم در جامعه شد و گفت: باید با شناسایی این منکرات و با برخورد مناسب و درست مردم را از آن آگاه کرده و اصلاح کنیم.
قم - خبرگزاری مهر: معاون اطلاعات سازمان بسیج مستضعفان با بیان اینکه نهی از منکر نباید به مقابله با بدحجابی منحصر شود گفت: مفاسد اقتصادی مانند احتکار و خلافهای سیاسی منکراتی بزرگی هستند که باید مورد توجه باشند.
به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی سیاری شامگاه دوشنبه در همایش ائمه جماعات استان قم اظهار داشت: نباید وقتی صحبت از امر به معروف و نهی از منکر میشود اذهان تنها متوجه برخورد با بدحجابی شود بلکه مسائلی مانند احتکار به عنوان فساد اقتصادی امروز یکی از مشکلات کشور است که امر به معروف و نهی از منکر در این زمینه اثرگذار است و باید انجام شود.
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