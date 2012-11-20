«بررسی نقش روابط عمومی در مهندسی فرهنگی و اجتماعی» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و روابط عمومی و به عکس و مجموعه مباحثی که در این این ارتباط قابل طرح و بحث بوده‌اند، به عنوان موضوع چهارمین سمپوزیوم بین‌المللی روابط عمومی انتخاب شدند و این کتاب هم شامل مقالاتی است که در این حوزه ارائه شدند.

در گزارش icco اعلام شده که در سال 2009، بیشترین تقاضا برای خدمات روابط عمومی، در زمینه ارتباطات شرکت و بحران بوده است، یعنی دفاتر مشاوره در این دو حوزه در سراسر جهان بیشترین درآمد و حق‌الزحمه را به خود اختصاص داده‌اند. این گزارش نتیجه می‌گیرد که این امر نشان‌دهنده نیاز مستمر شرکت‌ها و سایر سازمان‌ها به بررسی و رسیدگی به موضوعات اصلی و زیربنای، به ویژه موضوعات مربوط به وجهه و اعتبار، ناشی از رکود اقتصاد جهانی است.

در تحقیق دیگری، گزارش سالیانه بحران که توسط انیستیتوی مدیریت بحران منتشر شد، اعلام شده که در سال 2009، نسبت به سال قبل، 7 دسته بحران، درصد به مراتب بیشتری از کمک بحران را شامل می‌شوند:

سوء تدبیر و مدیریت غلط، جرائم اداری، دادخواهی‌های گروهی، خسارات مالی و مبارزه مصرف‌کننده و ... نقایص و جمع‌آوری کالاهای معیوب افزایش چشمگیری داشتند، آن‌چنان‌که حوادث، آسیب‌دیدگی‌ها و مرگ‌ها در محل کار، نیز افزایش یافتند. گزارش به درستی نشان می‌دهد که: افزایش ناگهانی این موارد، اکثرا در ارتباط با بحران اقتصادی بوده که خود بر بسیاری از سازمان‌ها تاثیر گذاشته است.

«نظریه‌ها و تاکتیک‌هایی برای ایجاد رفتارهای درست در روابط عمومی» نوشته داریا بارتولین، «نقش روابط عمومی در تحقق پیوست فرهنگی» نوشته حسن بنیانیان، «برنامه‌ریزی در زمینه تغییر فرهنگی و مهندسی رضایت‌مندی از طریق شبکه‌های اجتماعی» نوشته جاناتان ویلسون، «روابط عمومی و مکانیسم‌هایی برای ایجاد رفتارهای درست در یک محیط اقتصادی» نوشته کریستف جینیستی، «مدیریت اعتماد و روابط عمومی در صنعت بیمه» نوشته پل بی. هورسل و «روابط عمومی و گرایش‌های جدید برای تاثیرگذاری و تغییر رفتار» نوشته سوولستن هولم تعدادی از مقالات چاپ شده در این کتاب هستند.

عنوان و نام نویسنده دیگر مقالات چاپ شده در این کتاب نیز به ترتیب زیر است:

«مهندسی فرهنگی و روابط عمومی پایدار» نوشته مرتضی طلایی، «مبانی تدوین پیوست اجتماعی با تاکید بر روابط عمومی» نوشته محسن ابراهیم‌پور، «مساله‌شناسی و مساله‌یابی پیمایش‌های ارتباطی و اجتماعی در ترویج فرهنگ بیمه» نوشته محمدرضا رسولی، «ارتباطات در خدمت توسعه فرهنگ بیمه» نوشته علی‌اصغر کیا، «فناوری‌های تبلیغاتی و ارتباطی در توسعه فرهنگ بیمه» نوشته امیدعلی مسعودی، «رسانه؛ کلید ارتباطات برون‌سازمانی با افکار عمومی» نوشته احمد یحیایی ایله‌ای، «برنامه‌ریزی راهبردی ارتباطی برای ارتقای فرهنگ بیمه» نوشته حمید شکری خانقاه و «تکنیک‌ها و تاکتیک‌های ترویج و گسترش فرهنگ بیمه» نوشته ایویکا زیگیگ.

این کتاب با 196 صفحه، شمارگان 3 هزار نسخه و قیمت 6 هزار تومان منتشر شده است.