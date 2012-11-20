نمایشگاه فرهنگی و مذهبی پیام عاشورا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر شهرک صنوف شهرداری قم اظهار داشت: با عنایت به اخذ مجوزات لازم از شورای اسلامی شهر و موافقت شهردار قم، احداث و ساخت شوارع سایت آهنگران درب و پنجره ساز کلید خورده وعملیات عمرانی آن با هماهنگی هیئت امنای صنف مربوطه آغاز شد.

حسن قنبری افزود: مراسم قرعه کشی قطعات سایت مذکور در آینده نزدیک و با دعوت از کلیه اعضای صنف برگزار خواهد شد.



قنبری درادامه اظهارداشت: با جلب نظر شهردار واعضای شورای اسلامی شهر، ارتفاعات موجود شهرک که به سرمایه گذار بخش خصوصی جهت تسطیع واگذار شده بود بعد از اتمام عملیات تسطیح، به نمایشگاه داران به خصوص نمایشگاههای ماشین آلات سنگین اختصاص داده می شود.



نمایشگاه فرهنگی و مذهبی پیام عاشورا برپا شد





معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری قم اظهار داشت: نمایشگاه فرهنگی و مذهبی پیام عاشورا همزمان با فرا رسیدن ماه محرم الحرام، ماه عزای سرور و سالار شهیدان کربلا حضرت امام حسین(ع) و یاران با وفایش و همزمان با هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر در راستای ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر اصلی ترین پیام عاشورا برپا می شود.



ابوالفضل چابکی با اشاره به همکاری ستاد امر به معروف ونهی از منکر استان قم در خصوص برگزاری این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه شامل برنامه های متنوعی خواهد بود.



چابکی افزود: پخش کلیپ ، مشاوره مذهبی، توزیع بروشور، سی دی، کتابچه و پوستر از برنامه های این نمایشگاه می باشد که در خدمت شهروندان و زائران کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (س) قراردارد.



وی اذعان داشت:این نمایشگاه در میدان آستانه قرار دارد و ساعات بازدید آن همه روزه از ساعت ۱۶الی۲۲می باشد.



بهسازی و بازپیرایی زمینهای بایر سطح منطقه پنج قم





شهردار منطقه پنج قم گفت: بسیاری از زمینهای بایر محل تجمع زباله و انباشت نخاله های ساختمانی شده اند و با توجه به اینکه منطقه پنج از مناطق حاشیه ای شهر مقدس قم است زمینهای خالی و بایر بسیاری موجود است که یکی از دلایل عمده نازیبایی سطح منطقه شده اند.



سید جمال الدین حسینی یکی از مهمترین اهداف این طرح را حذف مکانهای تجمع زباله و نخاله های ساختمانی و حذف نازیبایی های محیط بهداشتی و بصری شهر خواند و افزود: این زمینها پس از پاکسازی و بازسازی و تسطیح به فضاهای عمومی با حاشیه سبز، پارکینگ و محل بازی کودکان می شوند.



وی بیان داشت: بسیاری از ساکنین محله ها از وجود چنین مکانهای شکایات متعددی را تحویل شهرداری منطقه نموده اند که با اجرای این طرح، علاوه بر استفاده بهینه، ساکنان در خصوص پاکیزه نگاه داشتن آنها دقت لازم را خواهند کرد.



حسینی در خصوص توافق با مالکین زمینهای رها شده و بایر گفت: مالکان می توانند با مراجعه به شهرداری منطقه پنج واقع در میدان پلیس نسبت به توافق نهایی اقدام و شهرداری نیز در خصوص دریافت پروانه و روند اخذ پروانه در حد اختیارات مساعدت خواهد کرد.