«مبانی زندگینامه داستانی» کاموس منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «مبانی زندگینامه داستانی» به قلم مهدی کاموس و با هدف آشنایی نویسندگان و پژوهشگران با سیر نگارش و تدوین آثاری از این دست برای نگارش زندگینامه‌های داستانی شهدای دفاع مقس تدوین شده است. این کتاب را در واقع باید اثری برای تبیین گونه ادبی زندگینامه داستانی نویسی و بیان اصول و فنون و ویژگی‌های آن دانست.

مولف همچنین در مقدمه خود انگیزه‌اش از تالیف این کتاب را بررسی وضعیت‌ صدها زندگینامه داستانی شهدای دفاع مقدس عنوان کرده که در راستای سیاست‌های بنیاد شهید و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس تولید شده است.

این کتاب در بخش اول خود به موضوع و مسئله زندگینامه نویسی، نوع روایت و مخاطب در آن پرداخته است و نقش هدف دیدگاه و ایدئولوژی و نیز کارکردهای آن را مورد کندوکاو قرار داده است که در نهایت با بررسی معضل زندگینامه‌نویسی در ایران همراه می‌شود.

دومین فصل از این کتاب نیز به موضوع شرح حال و سیر تحول زندگینامه در اروپا و غرب توجه نشان داده است، این متن را به عنوان محصولی از دوران مدرنیته و روشی در انسان‌شناسی مورد توجه قرار داده است.

مبانی نظری زندگینامه‌نویسی هم عنوان دومین بخش از این کتاب است که در فصل اول از آن موضوع شناخت‌شناسی از زندگینامه داستانی می‌پردازد که در آن موضوع واژه‌شناسی از زندگینامه داستانی و تعریف اصطلاحی از این گونه روایی مورد توجه نویسنده قرار گرفته است و در دومین فصل از آن مفاهیم اصطلاحی نزدیک به معنای زندگینامه داستانی نویسی مورد توجه واقع شده است.

کاموس سومین بخش از این کتاب را به موضوع عوامل پژوهشی در تالیف زندگینامه داستانی اختصاص داده است که نخستین فصل از آن به بررسی عوامل پژوهشی، مستندنگاری و ادبی پرداخته است.

دومین فصل از این بخش نیز به بررسی لوازم و عناصر نگارش زندگینامه داستانی با مراجعه به چند زندگینامه مشهور جهان اشاره دارد که در میان آنها زندگینامه چخوف، بتهوون، همینگوی، تولستوی، مارک تواین و ژان ژاک روسو قابل توجه است.

بررسی لوازم و عناصر تالیف زندگینامه داستانی دفاع مقدس نیز موضوع فصل پایانی این کتاب است.

«مبانی زندگینامه داستانی» را نشر شاهد در شمارگان 3 هزار نسخه و قیمت 4 هزار تومان منتشر کرده است.