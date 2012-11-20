قالی کرمان در انتظار رونق دوباره/ دارهای فرش چشم به راه تدبیر مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، قالی بافی تا چندی قبل در اکثر خانه های کرمان رونقی چشمگیر داشت و صدای دارهای قالی در هر کوچه و برزن شهر کرمان و به خصوص شهرستانهای شمالی به گوش می رسید.

قالی کرمان هر چند شهرت جهانی دارد و شهره است که هر چه پا بخورد زیبا تر و مقاوم تر می شود و بر ارزشش افزوده خواهد شد اما طی دهه های اخیر شاهد افول صنعت فرش بافی در استان کرمان هستیم.

برخی کارشناسان دلیل عمده عدم اقبال فرش بافان به ادامه کار در این صنعت تاریخی استان کرمان را رواج فرشهای ماشینی و سرقت طرحهای کهن قالی کرمان در صنعت فرشهای ماشینی می دانند اما از سوی دیگر افزایش روز افزون نرخ مواد خام قالی بافی و اقبال مردم به خرید فرشهای ماشینی متنوع از دیگر دلایل بروز چالش در صنعت فرش استان کرمان است.

عدم حمایت از قالی بافان در عمل و افزایش صعودی هزینه تمام شده و قیمت فرش کرمان و خارج شدن از سبد خرید خانوارهای ایرانی به دلیل قیمت بالا، عدم آموزش به نسل جوان و صدها علت دیگر از جمله چالشهای قالی کرمان است.

از سوی دیگر چین، بنگلاش و حتی طی سالهای اخیر هندوستان و پاکستان به تولید فرش با طرحهای قالی کرمان روی آورده اند و با نوآوری و بازاریابی فرشهای تولید خود را به نام فرش کرمان به بازارهای جهانی عرضه می کنند.

با وجود تمام چالشهای موجود در صنعت فرش در ایران و استان کرمان اما قالی کرمان همچنان زینت بخش تالارها و دیوارهای عمارتهای کشورهای حاشیه خلیج فارس، اروپا و آمریکاست و افتخارشان به وجود یک قطعه قالی کرمان در مجموعه هایشان است.

با این وجود قولها و وعده های مسئولان در خصوص بهبود وضعیت فرش بافان و تسهیلات به این قشر از جمله بیمه هنرمندان ادامه دارد و مشکلات نیز پا برجا مانده است.

اسماعیل نجار، استاندار کرمان شب دوشنبه در جمع فعالان فرش در کرمان در خصوص این صنعت گفت: با توافق به عمل آمده برنامه ای جدی جهت رونق فرش کرمان و رسیدن به جایگاه واقعی اجرا می شود.

استاندار کرمان افزود: کمک به قالیبافان کرمان در جهت تهیه و تامین مواد اولیه، آموزش رایگان قالیبافان،اختصاص دار قالی از تصمیمات ویژه ای بود که به زودی در استان کرمان اجرایی می شود.

وی گفت: با حمایت مرکز فرش ایران و مدیریت استان جشنواره ملی فرش در کرمان برگزار و به منظور ارائه و شناساندن بیشتر فرش کرمان موزه دائمی فرش در استان ایجاد می شود.

محمد عابدی نژاد، مدیرکل صنعت ،معدن و تجارت استان کرمان نیز گفت: تصمیمات استان با مرکز فرش ایران می تواند نقطه عطفی در جهت پویایی و تحرک بیشتر فرش کرمان ایجاد کند.

وی گفت: استان کرمان از پتانسیل بسیار قوی در زمینه فرش برخوردار است.

محسن جلال پور، رئیس اتاق بازرگانی کرمان نیز گفت: اتاق بازرگانی به عنوان نماینده در همه برنامه های توسعه فرش همکاری می کند.

وی تصریح کرد: در دیدار با رئیس مرکز فرش ایران مقرر شد با همکاری مشترک استانداری،صنعت،معدن و تجارت استان و اتاق بازرگانی قالیبافان کرمانی حمایت شوند.

تاکید بخش خصوصی و دولتی و مسئولان استان کرمان در کنار حمایت مسئولان ملی از فرش کرمان از نتایج این جلسه بود و باید دید آیا نتایج این جلسات درنهایت دردی از آلام قالی تاریخی کرمان دوا می کند یا همچنان شاهد برگزاری جلسات و عدم اجرای مصوبات خواهیم بود.

