  1. حوزه و دانشگاه
۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۳۲

در گفتگو با مهر اعلام شد:

تدوین شیوه‌نامه مصاحبه آزمون دکتری/ ضبط محرمانه تمام مراحل مصاحبه

تدوین شیوه‌نامه مصاحبه آزمون دکتری/ ضبط محرمانه تمام مراحل مصاحبه

عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی از تدوین شیوه نامه مصاحبه آزمون دکتری خبر داد و گفت: تمام موارد مربوط به آزمون دکتری باید شفاف سازی شود.

قاسم جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: باید مکانیسمی طراحی شود که در آن، درصدی که به آزمون مکتوب و مصاحبه اختصاص می‌یابد و یا امتیازی که باید به معدل، پایان نامه، پایان نامه برتر، دانشجوی ممتاز ارایه شود و ده‌ها موارد دیگر که شفاف سازی نشده است مشخص باشد.

وی ادامه داد: در مصاحبه هایی که اعلام شد، دوستانی از وزارت علوم اعلام کردند که وزن آزمون دکتری 50 به 50 شده است باید از آنها پرسید مبنای علمی این وزن انتخاب شده چیست؟ تمام این مسایل باید بحث شود و براساس یک تضارب آرا نتیجه کلی اعلام شود.
 
عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اعتقاد ما این است که در آزمون دکتری کسانی شرکت می کنند که جز نخبگان و فرهیختگان کشور هستند و باید مکانیسمی طراحی شود تا زمانی که افراد قبول نشدند احساس کنند که تنها دلیل آن مربوط به خودشان بوده، نه اینکه هزارمساله مطرح شود که ایجاد شائبه می کند.
 
وی افزود: این طبیعی است که در جلسه مصاحبه، نگاه استاد به دانشجویی که در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد کنارش بوده نسبت به دانشجویی که هیچ شناختی از وی ندارد یک نگاه ویژه باشد بنابراین باید شیوه نامه ای برای مصاحبه آزمون تدوین شود.
 
جعفری در ادامه از برگزاری جلسه ویژه ای در اواخر هفته آینده برای بررسی مساله آزمون دکتری با حضور مسئولان ذی ربط خبر داد و گفت: پیشنهاد من این است که در جلسه مصاحبه یک استاد مدعو و یک نماینده از وزارت علوم حضور داشته باشند و همچنین تمام مراحل مصاحبه ضبط و به صورت محرمانه نگهداری شود تا در صورت اعتراض بتوان با بازبینی جلسه به اعتراض افراد رسیدگی کرد.
کد مطلب 1748452

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