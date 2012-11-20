ساماندهی گلزار شهدای شهرستان دهگلان تسریع شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضائی در نشست اعضای شورای مشورتی ستاد شاهد شهرستان دهگلان اظهار داشت: سال گذشته گلزار شهدای شهر دهگلان به اتمام رسید و امسال نیز ساماندهی گلزار شهدای شهر بلبان آباد در دستور کار است.

وی افزود: تلاش داریم علاوه بر گلزار شهدای شهرها، سایر آرامستان های شهدای دوران دفاع مقدس از جمله گلزار شهدای روستاها در سریع ترین زمان ساماندهی شود.

فرماندار دهگلان خدمت به خانواده های شاهد و ایثارگر و در راس آنها شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی را از افتخارات خادمان نظام برشمرد و ادامه داد: خانواده شهدا و ایثارگران ولی نعمتان جامعه هستند و خدمت رسانی به این قشر وظیفه همگانی است.

رضائی یادآور شد: ملت ایران اعم از مردم و مسئولان خدمتگزار ایثارگران هستند و در این زمینه باید هیچگونه کوتاهی انجام نگیرد.

سوخت مورد نیاز روستاییان و مدارس دهگلان به موقع تامین شود

فرماندار شهرستان دهگلان در نشست ستاد مدیریت بحران این شهرستان نیز گفت: سوخت مورد نیاز روستاییان و مدارس این شهرستان باید به موقع تامین شود.

محمد رضائی افزود: در خصوص تامین سوخت زمستانی برای ساکنین روستاهای فاقد گازکشی این شهرستان هیچ مشکلی وجود ندارد.

وی در ادامه به مسئله مقاوم سازی منازل روستایی اشاره کرد و گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در دولت های نهم و دهم در زمینه اجرای پروژه های مقاوم سازی روستاها نقشی مهم و پررنگ داشته اند و لازم است که همین روند با جدیت از سوی این نهاد انقلابی تداوم یابد.

فرماندار دهگلان ادامه داد: از ابتدای امسال تا کنون، حدود 520 واحد مسکونی در روستاهای شهرستان دهگلان توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مقاوم سازی شده است.

رضائی در ادامه ضمن تقدیر از خدمات شرکت گاز در امر گاز رسانی به روستاها بر شتاب بخشی اجرای عملک گذاری و پایان کار عملیات عملک گذاری بعد شروع فصل سرما تاکید کرد و افزود: کار عملک گذاری در روستاها باید با کوشش و جدیت تمام در کمترین زمان اجرایی شود.

وی گفت: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اکنون جمعیت 85 درصدی این شهرستان از نعمت گاز بهره مند هستند.