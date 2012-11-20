ورود پلیس به بازار ارز و محتکران/ مردم مقاومت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید حسن بتولی با اشاره به اینکه در حال حاضر حربه دشمن علیه انقلاب، حربه اقتصادی است،گفت: همانطور که مقام معظم رهبری و مسئولان دیگر تاکید کرده اند، دشمن از راههای مختلف سعی می کند منابع تامین کشور را با مشکل مواجه کند، همزمان با این شرایط، ممکن است جرائم و مفاسدی اعم از سرقت، جعل، کلاهبرداری و همچنین جرائم اقتصادی، همچون قاچاق و اختلاس در بانک ها و احتکار هم رشد کند.

بتولی با بیان اینکه ممکن است دشمن در گام های اول در این زمینه موفق به نظر برسد، اظهار داشت: معتقدیم این محاصره اقتصادی همچون بقیه توطئه های دشمنان که در طول 33 سال پیروزی انقلاب انجام دادند با عنایت خدا، درایت مسئولان و صبر و مقاومت و پشتکار مردم خنثی می شود که البته این شرایط در تقویت انقلاب بسیار موثر است.

رئیس پلیس آگاهی ادامه داد: البته شرایط تحریم باعث شد تا برنامه ریزی های اقتصادی کشور که عمدتا بر پایه منابع نفتی بود، به دلیل محدود شدن منابع ارزی، بستر خوبی برای رشد خلاقیت ها، سرمایه ها و در نهایت برنامه ریزی های ملی شود تا بر این اساس بتوانیم اقتصادی خودکفا داشته باشیم.

وی در ادامه به نقش پلیس در این شرایط اشاره کرد و عنوان داشت: البته در این شرایط عده ای سودجو و بعضا ضد انقلاب اقدام به سوء استفاده از این وضعیت می کنند که پلیس در این بین به ایفای نقش ذاتی خود می پردازد. ما فعالیت های خود را در کنار دیگر سازمان های نظارتی در ابعاد مختلف توسعه داده است.

سردار بتولی در پایان با اشاره به اینکه پلیس در راستای اجرای ماموریت های ذاتی خود اقدام به توسعه فعالیت هایش بر اساس شرایط حاضر کرده است، اظهار داشت: نیروی انتظامی در بحث بازار ارز، برخورد با محتکران، همکاری با سازمان تعزیرات برای برخورد با گران فروشی و در نهایت مقابله با قاچاق از داخل به خارج و هم از خارج کشور وارد شده و امیدواریم با کمک سایر سازمان ها بتوانیم در بازگشت شرایط به وضعیت عادی و توسعه اقتصادی کشور تسریع ایجاد کنیم.

