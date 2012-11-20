به گزارش خبرنگار مهر، محسن شکرنیا صبح سه شنبه در همایش بررسی راهکارهای آموزشی و تبلیغی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر در استان افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون در حوزه های سیما، صدا و خبر 22 هزار و 454 دقیقه در زمینه امر به معروف و نهی از منکر در مرکز آذربایجان غربی برنامه سازی شده است.

وی رمز مقاومت و سرافرازی امروز مردم ایران اسلامی را در برابر هجمه های مختلف دشمنان حفظ و عمل به فریضه امر به معروف و نهی از منکر دانست و گفت: گرایش مردم به این فریضه که نشات گرفته از نهضت حسینی است از مردم ایران قهرمانی ساخته که می تواند در مقابله با هر نوع همجه دشمنان ایستادگی کند.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی با اشاره به فلسفه قیام حسینی و احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان بزرگترین هدف امام حسین(ع) اظهارداشت: در زمان آن امام همام مردم تحت تاثیر عملیات روانی بنی امیه نسبت به ارزش های الهی و سنت پیامبر بی تفاوت شده و عناصر سعات فردی و اجتماعی دچار تهدید و خطرشد که حضرت امام حسین(ع) با قیام خود و احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر راه راستین را به پیروان دین مبین اسلام نشان داد و حکومت ظالمانه یزید را رسوا کرد.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی نیز در این همایش با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر به ترویج تذکر لسانی بصورت همگانی در جامعه تاکید و اضافه کرد: دشمن در تلاش است با از بین بردن سنگرهای معنوی و ارزشی و بی حرمت کردن کانون خانواده به اهداف شوم خود دست یابد که با ترویج گفتمان دینی مبتنی بر ارزش های فرهنگ اسلام، توسعه فرهنگ بسیج و افزایش بصیرت سیاسی و معرفت دینی در جامعه می توان در برابر این توطئه ها ایستادگی کرد.

حجت الاسلام محمد فتاحی معاون فرهنگی ستاد امر به معروف و نهی از منکر ارومیه نیز دیگر سخنران این همایش بود که در سخنانی به نامگذاری چهارمین روز از هفته امر به معروف و نهی از منکر با نام "رسانه، اعتلای فرهنگی و فضای مجازی" اشاره و ضمن تاکید بر رعایت شیوه های صحیح امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تاکید کرد: استفاده از زبان هنر برای ترویج فریضه امر به معروف و نهی از منکر در رسانه های جمعی بویژه صدا و سیما بر نهادینه ساختن این فریضه در جامعه تاکید کرد.

وی احیای این فریضه الهی را عاملی اساسی بر توسعه فرهنگ اسلامی در جامعه و زدوده شدن بدعت ها و خرافات غیر اسلامی از جامعه عنوان کرد.

سرهنگ احد مهرمند معاون فرهنگی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان هم از اجرای 112 عنوان برنامه در هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر در استان خبر داد و افزود: برگزاری همایش و نشست های هم اندیشی، تولید و پخش 51 برنامه رادیو تلویزیونی، برپایی کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه ها و برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی و هنری از جمله این برنامه هاست.

در پایان این مراسم از تعدادی از فعالان حوزه امر به معورف و نهی از منکر استان تجلیل شد.