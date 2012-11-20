سمفونی"خسوف" صرفا برای قرارداد نوشته نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ کامکار با بیان این مطلب در بیست و چهارمین نشست نقد نغمه که با حضور نادر مشایخی، رهبر ارکستر و آهنگساز و محمد سعید شریفیان خالق اثر موسیقایی"خسوف" برگزار شد، گفت: آهنگساز آلبوم موسیقی "خسوف" برخلاف برخی از دوستان آهنگساز، این اثر را برای امضای قرارداد نساخته است و کاملا مشخص است که با دل و جان نوشته و یکی از با ارزش ترین آثار با رنگ و مایه‌های مذهبی است.

وی افزود: این در حالی است که چندی پیش هم در تلویزیون شنیدیم که گفتند بتهون هم کار سفارشی می‌نوشته است. اما نکته قابل توجه این است که ساخت سمفونی با دو نت‌گرد و چند تا آکورد امکان‌پذیر نیست و نمی توان این کارها را با موسیقی باخ و بتهون مقایسه کرد.

این آهنگساز در ادامه به آثار سفارشی که درباره سمفونی هایی که در چند سال اخیر ساخته شده است اشاره کرد وگفت: به گمان من کسی که سفارش می گیرد باید کار را خوب بنویسد. البته سفارش‌دهنده هم مهم است اما این سفارش‌گیرنده یا آهنگساز است که باید با وجدان حرفه‌ای اثری را تولید کند.

در ادامه این نشست سعید شریفیان با اشاره به پیشینه کارهای سفارشی گفت که تا قبل از انقلاب اگر سفارشی انجام می شد مشکلی پیش نمی‌آمد، اما بعد از انقلاب متاسفانه فضایی به وجود آمد که گویی کارهای سفارشی چندان ارزش هنری ندارد، گفت: اما برخلاف هوشنگ کامکار معتقدم که سفارش‌دهنده مهم است و باید به کسانی کار سفارش دهند که آشنا به ساخت سمفونی باشند.

وی در ادامه افزود: فرد سفارش‌دهنده یا کارشناس و آگاه به مسائل موسیقی و جریانات آن هست یا نیست، اگر هست که خودش این قدرت تشخیص را دارد که فرد و کاری را انتخاب کند که سرش کلاه نرود و اگر آگاه نیست با دعوت از چند کارشناس و مشورت با آنها به سادگی می‌تواند دریابد که چه کسانی در سپهر موسیقی ایران کار سفارشی بزن در رو و باری به هر جهت انجام می دهند و چه کسانی کار خوب و شنیدنی و مورد پسند خواص و عام.

در پایان این نشست سید ابوالحسن مختاباد منتقد و روزنامه‌نگار و کارشناس مجری این برنامه گفت: هم آقای کامکار کار سفارشی نوشتند (پوئم سمفونی حلبچه و خرمشهر)و هم آقای شریفیان (خسوف) اما نکته مهم در نگارش هر دوی این آثار این بود که کارها ابتدا نوشته شد و سپس مراکزی به سراغ این کار آمدند و از کار حمایت کردند که در زمینه خسوف علی مرادخانی در دوره مدیریت مرکز موسیقی از کار حمایت کرد که سبب شد تا پنج شب کنسرت این کار با ارکستری 200 نفره به رهبری آقای چکناوریان شکل بگیرد. بعدها در چند کشور اروپای شرقی از جمله رومانی هم کار اجرا شد و هم آقای کامکار که کارش از سوی بانک گردشگری مورد حمایت قرار گرفت.