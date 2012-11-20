استفاده از هزار تن مواد منفجره در حمله به غزه/ 1350 هدف بمباران شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، کانال 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی اعلام کرد که جنگنده های ارتش این رژیم از آغاز حملات خود به نوارغزه که امروز وارد هفتمین روز خود شده است حدود هزار تن مواد منفجره در حمله به این منطقه استفاده کرده است.

در ادامه گزارش آمده است : از آغاز جنگ تاکنون هزار و 350 هدف در نوارغزه بمباران شده است که 80 مورد آن در روز دوشنبه صورت گرفت.

در مقابل مقاومت فلسطین نیز در حملات تلافی جویانه خود، اراضی اشغالی 1948 را هدف بیش از هزار و 100 فروند موشک قرار داده است.

از سوی دیگر فلسطین الیوم به نقل از وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد: در حملات اسرائیل به نوارغزه طی یک هفته اخیر تاکنون 110 فلسطینی شهید و حدود 900 تن زخمی شده اند. در میان شهدا، 24 کودک، 10 زن و 12 مسن وجود دارد.

بنا بر اعلام این وزارتخانه، 260 نفر از مجروحان این حملات نیز کودک، 140 نفر زن و 55 تن کهنسال هستند. اغلب شهدا غیر نظامی هستند.

رژیم صهیونیستی در این حملات مناطق جنوبی نوارغزه به ویژه رفح و خان یونس و دیگر مناطق پرجمعیت را بیش از دیگر مناطق بمباران کرده است.