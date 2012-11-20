به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد باقر ذوالقدر در مراسم تودیع خود با اشاره به اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه طی 30 ماه گذشته اظهار داشت: معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه یک بار در اوایل دهه 80 تشکیل شد اما عمر آن خیلی کوتاه بود تا اینکه دو سال و نیم قبل این معاونت دوباره در قوه قضاییه تشکیل و فعالیت خود را آغاز کرد. در خصوص تشکیل این معاونت چند نکته مد نظر بود. جرم یک آسیب جهانی است و از مهمترین تهدیدهای بشری به حساب می آید. بر اساس آمارها جرائم در جهان رشدی 5 درصدی داشته و به یک تهدید تبدیل شده اند.

وی افزود: نگاه به جرم از منظر پیشگیری یک نگاه مترقی است. باید از ارتکاب جرائمی که در آینده رخ می دهد پیشگیری کنیم و آن را بر برخورد مقدم بدانیم. سیر نرخ رشد جرائم در جامعه مطلوب نیست و در بعضی موارد هشدار دهنده است.

ذوالقدر با اشاره به حجم پرونده های ورودی به قوه قضاییه خاطر نشان کرد: این حجم پرونده ورودی قابل قبول نیست و تا چه زمانی می توانیم دادگاهها و زندانها را گسترش دهیم. قوه قضاییه کار پیشگیری را کمی دیر آغاز کرد اما در همین مدت کوتاه نیز کارهای خوبی صورت گرفته است.

وی افزود: وقتی انگیزه مجرمانه تشکیل شود و ابزار آن وجود داشته باشد جرم رخ می دهد که در این زمان نوبت به مجازات خواهد رسید. حال باید کاری کنیم انگیزه فکر مجرمانه در جامعه شکل نگیرد، همچنین با پیشگیری های وضعی و انتظامی باید فرصت ارتکاب جرم را بگیریم. در بحث پیشگیری قضایی نیز باید مجرم طوری مجازات شود که دیگر به سمت ارتکاب جرم نرود.

معاون سابق اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه با اشاره به آمارهای وقوع جرائم درسال 90 خاطر نشان کرد: با اقدامات صورت گرفته در معاونت اجتماعی و پیشگیری درسال 90 شاهد کمترین جرم انتخاباتی درانتخابات مجلس بودیم. همچنین در سال 90 وقوع جرائم خشن، نرخ رشد ورودی زندانها و همچنین نرخ طلاق کاهش یافته است.