به گزارش خبرگزاری مهر، هارول دکاترون با وزن 2.5 تن دربرگیرنده 10 هزار قطعه متحرک است که می تواند بدون وقفه 80 ساعت در هفته کار کند.

از این رایانه با عنوان قدیمی ترین کامپیوتر با حافظه انباشته الکترونیکی در جهان یاد می شود و می تواند محاسبات بسیاری را با سرعت چشمگیر انجام دهد، در حقیقت می توان گفت از آن با عنوان یک ماشین حساب یاد کرد.

کامپیوتر هارول دکاترون 61 ساله پس از بیست سال خاموشی بار دیگر به کار افتاده است

این کامپیوتر با وزن باورنکردنی 2.5 تنی زمانی بادوام ترین کامپیوتر جهان بود

افرادی که اطلاعات را به صورت دستی وارد کامپیوتر می کردند به اصطلاح دستان کامپیوتر نامیده می شدند

این رایانه 15 هزار برابر آی پد مینی وزن دارد و زمان ضرب آن بین 5 تا 10 ثانیه است، درحالی که کامپیوترهای مدرن امروز در کمتر از یک ثانیه کار می کنند

وقتی که این رایانه در سال 1951 ساخته شد، فناوری شگفت انگیزی به شمار می رفت اما تنها با گذشت چند دهه همین قدرت پردازش در ابعاد بسیار کوچک و جیبی انجام می شود.

اما برای نخستین بار هارول دکاترون بسیار تأثیرگذار بود.

این کامپیوتر که در تأسیسات تحقیقات اتمی در شهر هارول ، آکسفوردشایر بریتانیا مستقر بود می توانست در 24 ساعت یک روز محاسبه کند و برای مدلسازی ریاضیات مورد استفاده قرار می گرفت.

یک استاد دانشگاه یک نوار پانچ شده که این کامیپوتر در دهه 1950 ارائه کرده بررسی می کند، این رایانه بیشتر با هدف قابلیت اعتماد طراحی شده است تا سرعت و می تواند با کارکردن طی چندین روز نتایج بدون خطای خود را ارائه کند

پیتر باردن در سمت چپ و فرنک هاولی در سمت راست استاد کالج ولورهامتن در دهه 1960 نوار پانج شده این کامپیوتر را بررسی می کنند

این کامپیوتر در آن زمان به قدری پیشرفته بود که جایگزین کارمندان آموزش دیده ای شد که پیشتر پردازش میزان قابل توجهی از اطلاعات را توسط محاسبگرهای دستی انجام می دادند.

این کامپیوتر که از دکاترونز نوعی حافظه شبیه RAM در کامپیوترهای مدرن استفاده می کرد. نوار کاغذی که برای ذخیره برنامه و اطلاعات ورود مورد استفاه قرار می شد و نتایج روی یک نوار پانچ شده در دسترس قرار می گرفت.

این کامپیوتر بعدها در اختیار یک کالج برای اهداف آموزشی قرار گرفت و درحال حاضر در یک موزه نگاهداری می شود.

این رایانه برای نخستین بار در یک ربع قرن در موزه ملی محاسبات در باکینگهام شایر روشن می شود و زمانی که روشن شد به قدیمی ترین کامپیوتر اولیه با حافظه انباشته که عملکرد الکترونیکی دارد تبدیل می شود.

این دستگاه توسط یک گروه از داوطلبان بازسازی شده است و به زودی روشن می شود.