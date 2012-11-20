به گزارش خبرنگار مهر، ماه محرم، ماهی متعلق به همه شیعیان جهان است و همه اقشار جامعه در بزرگترین رویداد مذهبی شیعیان گرد هم میآیند تا ایام شهادت سرور و سالار شهیدان، حسین بن علی را گرامی بدارند.
در این میان هنرمندان نیز، به نوبه خود در هیئتها و تکایا حضور پیدا میکنند و ارادت خویش را به امام حسین (ع) و خاندانش ابراز میکنند.
در میان حجم عظیم تکایا و هیئتهای حسینی، سقاخانه هنرمندان هم چند سالی هست در مناطق مخلتف تهران در دهه اول عزاداری حسینی برپا میشود.
سال اول در خیابان ستارخان و در سال بعد در اتوبان آهنگ (شهید محلاتی) و حالا چند سالی است که در خیابان پنجم نیرو هوایی تهران شاهد حضور هنرمندان هستیم.
امسال نیز این سقاخانه در خیابان یوسف آباد برپا است وهنرمندان حسینی میزبان عزاداران حسینی هستند.
در این سقا خانه هر ساله هنرمندانی چون محمد حسین لطیفی، مجید یاسر، امیر عباس لطیفی، علی کمالی، خشایار راد، کامران تفتی، محمود رضا قدیریان، احمد یاسر، حسین کشاورز، فرشاد یاسر، علی گورانی، سید مجید پرهیز، مهرداد ناعمی، هانی گلشاهی ، امیر قاصدی و ... حضور دارند.
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