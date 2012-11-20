شناسایی 15 هزار بیمار دیابتی در گنبد/ پاکسازی جاده نفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن رحیم زاده صبح سه شنبه در جمع مسئولان شهرستان در نشست بررسی مسائل سلامت و امور اجتماعی افزود: برای رفع نیاز درمانی شهرستان گنبد کاووس 12 متخصص به جمع پزشکان متخصص ساکن شهرستان گنبد افزوده خواهد شد
قاضی مشاور دادگاه خانواده دادگستری گنبدکاووس نیز دراین جلسه اعتیاد، فقر مالی و عدم تفاهم اخلاقی را از عوامل مهم طلاق دراین شهرستان دانست و گفت: در بحث عدم تفاهم اخلاقی، با آموزش های قبل از ازدواج و مهارت های زناشویی تا 70 درصد می توان از طلاق پیشگیری کرد.
زهرا ناظری افزود: دادن آگاهی به زوجین قبل از ازدواج با آموزش های مشاوره ای و نیز ارتباطات زناشویی درپیشگیری و کاهش طلاق موثر است ضمن اینکه راهکار مناسبی نیز برای فقر مالی زوجین باید اندیشیده شود
سرپرست فرمانداری گنبدکاووس، آموزش های لازم قبل از ازدواج را برای کاهش آمار طلاق در این شهرستان ضروری دانست.
محمدتقی قزل سفلی گفت: براساس نظر کارشناسان، آموزش و مشاورهای قبل از ازدواج از راهکارهای مهم در پیشگیری و کاهش آمار طلاق اعلام شد که همه باید در عملیاتی کردن این راهکار تلاش کنند.
وی همچنین با تسلیت ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان و نیز بابیان اینکه فلسفه نهضت عاشورا، آگاهی دادن به مردم و نیز احیای امر به معروف و نهی از منکر و اسلام ناب محمدی (ص) بود، افزود: توجه و عمل بیشتر به اهداف قیام امام حسین (ع) در زندگی امروزی و نیز برای پیشگیری و کاهش آمار طلاق در جامعه، یک ضرورت است.
یک طلاق 10 به ازای هر 10 ازدواج در گنبد
قزل سفلی اضافه کرد: براساس آمار اعلام شده درشهرستان گنبدکاووس از هر 10 ازدواج صورت گرفته یک مورد به طلاق منجر می شود که زیبنده جامعه اسلامی ما نیست.
وی تصریح کرد: علما و روحانیون، کارشناسان، اساتید دانشگاه ها، دستگاه های فرهنگی و خانواده ها باید نسبت به افزایش آگاهی زوجین قبل و بعد از ازدواج تلاش نمایند و از آثار سوء طلاق درجامعه بویژه بر فرزندان جلوگیری کنند.
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