شناسایی 15 هزار بیمار دیابتی در گنبد/ پاکسازی جاده نفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن رحیم زاده صبح سه شنبه در جمع مسئولان شهرستان در نشست بررسی مسائل سلامت و امور اجتماعی افزود: برای رفع نیاز درمانی شهرستان گنبد ‏کاووس 12 متخصص به جمع پزشکان متخصص ساکن شهرستان گنبد افزوده خواهد ‏شد

قاضی مشاور دادگاه خانواده دادگستری گنبدکاووس نیز دراین جلسه اعتیاد، فقر مالی و ‏عدم تفاهم اخلاقی را از عوامل مهم طلاق دراین شهرستان دانست و گفت: در بحث ‏عدم تفاهم اخلاقی، با آموزش های قبل از ازدواج و مهارت های زناشویی تا 70 درصد ‏می توان از طلاق پیشگیری کرد.‏

زهرا ناظری افزود: دادن آگاهی به زوجین قبل از ازدواج با آموزش های مشاوره ای و ‏نیز ارتباطات زناشویی درپیشگیری و کاهش طلاق موثر است ضمن اینکه راهکار ‏مناسبی نیز برای فقر مالی زوجین باید اندیشیده شود

سرپرست فرمانداری گنبدکاووس، آموزش های لازم قبل از ازدواج را برای کاهش ‏آمار طلاق در این شهرستان ضروری دانست.‏

محمدتقی قزل سفلی گفت: براساس نظر کارشناسان، آموزش و مشاورهای قبل از ازدواج از ‏راهکارهای مهم در پیشگیری و کاهش آمار طلاق اعلام شد که همه باید در عملیاتی ‏کردن این راهکار تلاش کنند.‏

وی همچنین با تسلیت ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان و نیز بابیان اینکه فلسفه ‏نهضت عاشورا، آگاهی دادن به مردم و نیز احیای امر به معروف و نهی از منکر و اسلام ‏ناب محمدی (ص) بود، افزود: توجه و عمل بیشتر به اهداف قیام امام حسین (ع) در ‏زندگی امروزی و نیز برای پیشگیری و کاهش آمار طلاق در جامعه، یک ضرورت است.



یک طلاق 10 به ازای هر 10 ازدواج در گنبد

قزل سفلی اضافه کرد: براساس آمار اعلام شده درشهرستان گنبدکاووس از هر 10 ‏ازدواج صورت گرفته یک مورد به طلاق منجر می شود که زیبنده جامعه اسلامی ما ‏نیست.



وی تصریح کرد: علما و روحانیون، کارشناسان، اساتید دانشگاه ها، دستگاه های ‏فرهنگی و خانواده ها باید نسبت به افزایش آگاهی زوجین قبل و بعد از ازدواج تلاش ‏نمایند و از آثار سوء طلاق درجامعه بویژه بر فرزندان جلوگیری کنند.