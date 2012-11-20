مخالفت احمدی نژاد با تصمیم اقتصادی خارج ازدولت/ غائبین چه کسانی بودند؟

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد یکشنبه شب این سخنان را در حالی در جمع نمایندگان مجلس که به دعوت وی به ریاست جمهوری رفته بودند بیان کرد، که طرح تشکیل قرارگاه اقتصادی فرا قوه ای در هیات رئیسه مجلس در دست بررسی است .

بنابر این طرح تصمیمات کلان اقتصادی در این قرارگاه با حضور نمایندگانی از سه قوه اتخاذ خواهد شد. گفته می شود در این طرح ازهر قوه 2 نفر برای حضور در این قرارگاه انتخاب خواهند شد.

نشست شب گذشته نمایندگان با احمدی نژاد با نامه دعوت لطف الله فروزنده معاون پارلمانی رئیس جمهور انجام شد.

این نامه که اشاره ای به درخواست نمایندگان برای دیدار داشت و برخلاف عرف معمول بدون هماهنگی با هیات رئیسه مجلس در صحن علنی مجلس میان نمایندگان توزیع شد، روز گذشته در مجلس جنجال آفرید. تعدادی از نمایندگان تذکر دادند که دراین نامه شان مجلس رعایت نشده و محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس نیر که ریاست جلسه را برعهده داشت توضیح داد که این گونه رفت‌وآمدها بین مجلس و دولت نباید به‌عنوان جلسه مشترک دولت و مجلس تعبیر شود، چون هیات رئیسه از این دعوت‌ها اطلاعی ندارد.

با این حال گفته شد برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که اکثرا عضو فراکسیون اصولگرایان هستند در آستانه سوال از رئیس جمهور برخی هماهنگی هایی با فروزنده معاون پارلمانی رئیس جمهور به منظور دیدار با احمدی نژاد انجام دادند و در این میان دولت نیز از این دیدار استقبال کرد.

بررسی حضور اعضای فراکسیون رهروان مجلس در آستانه این دیدار در جلسه این فراکسیون با مخالفت اکثریت اعضا همراه بود.

دیدار شب گذشته حدود ساعت 19:30 با حضور جمعی از نمایندگان ، وزیران و احمدی نژاد در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری آغاز شد.

یکی از نمایندگان حاضر در جلسه رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص جزئیات جلسه دیشب نمایندگان با رئیس جمهور اظهار داشت: حدود 100نفر از نمایندگان عضو دو فراکسیون رهروان و اصولگرایان در جلسه مشترک با رئیس جمهور شرکت کرده بودند.

وی ادامه داد: از این میان 33 نفر برای نطق در جلسه مشترک ثبت نام کردند که 4 نفر شامل آقایان آشتیانی عراقی نماینده قم، و ناصری نماینده بابل و کریمی قدوسی و سید مهدی هاشمی با قید قرعه برای سخنرانی انتخاب شدند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص سخنان نمایندگان در این جلسه اظهار داشت: نمایندگان در سخنان خود خواستار حضور احمدی نژاد در جلسه سئوال از رئیس جمهور و پاسخ به سئوالات نمایندگان در فضایی صمیمی و وحدت آفرین شدند.

وی ادامه داد: همچنین دغدغه اصلی نمایندگان در سخنانشان مشکلات اقتصادی مردم بود که اذعان می کردند پاسخی به مشکلات ندارند.

قول احمدی نژاد برای حل مشکلات اقتصادی پیش از انتخابات ریاست جمهوری

این نماینده که از اعضای شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس است تصریح کرد: وکلای ملت معتقد بودند این مشکلات موجب خوشحالی دشمنان خارجی و فتنه گران داخلی شده است که می خواهند اعلام کنند دولت اصولگرا موفق نبوده است.

وی ادامه داد: نمایندگان اعلام کردند در این شرایط بهتر است رئیس جمهور با روش و منش اصولگرایی در مجلس حضور یابد و به سئوالات وکلای ملت پاسخ دهد.

وی برخورد با اخلالگران اقتصادی، نظارت قوی سازمان تعزیرات بر بازار و نظارت بر بورس را از دیگر درخواست های نمایندگان برشمرد و تصریح کرد: وکلای ملت پیشنهاد دادند در صورتی که دولت نیاز به ساز و کار جدید برای اداره کشور با توجه به مشکلات موجود دارد لایحه ای ارائه دهد تا دستش برای حل مشکلات و مدیریت بازار باز شود.

به گفته این نماینده در پایان جلسه نیز رئیس جمهور قول داد در آینده ای نه چندان دور و پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهور مشکلات اقتصادی حل خواهد شد. توضیح احمدی‌نژاد درباره نامه به‌استانداران/ رئیس جمهور پیشنهاد حسینیان را پذیرفت

یکی دیگر از اعضای فراکسیون اصولگرایان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، اظهار داشت: در این جلسه احمدی نژاد در خصوص تحریم ها و نوع مواجهه دولت با آن صحبت کرد و به نمایندگان وعده داد که در جلسه سوال از رئیس جمهور در این خصوص کاملتر وبیشتر توضیح دهد.

این نماینده مجلس همچنین افزود: احمدی نژاد در این جلسه سوال از رئیس جمهور را حق نمایندگان خوانده و گفته است که "حتما در مجلس حاضر می شوم و به سوالات شما پاسخ می دهم".

این نماینده مجلس تصریح کرد: در جلسه دیشب برخی نمایندگان در خصوص نامه رئیس جمهور به استانداران سراسر کشور که گفته می شد از آنها خواسته تا با نمایندگان همکاری نکنند، انتقاد کردند و احمدی نژاد خطاب به آنها گفت که نامه به استانداریها به این شکل که شما می گویید نبوده و بلکه هر وقت که ما از استانداریها پاسخ می خواستیم آنها به ما می گفتند فلان نماینده گفته که چنین شود ما هم به آنها ابلاغ کردیم از این به بعد طبق قانون عمل شود.

این نماینده که خواست نامش منتشر نشود همچنین گفت: در این جلسه روح الله حسینیان به رئیس جمهور پیشنهاد داد تا هر ماه یک جلسه مشترک بین نمایندگان و احمدی نژاد برگزار شود که رئیس جمهور نیز با این پیشنهاد موافقت کرد.

احمدی نژاد: حرفی بر خلاف مصالح نظام در جلسه سئوال نخواهم زد/ روشنگری می کنم

همچنین قاسم جعفری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در مورد جزئیات دیدار شب گذشته گفت: در ابتدای جلسه نمایندگانی که خواستار نطق بودند ثبت نام کردند و قرعه کشی شد، بر اساس قرعه کشی نمایندگان برای سخنرانی در این جلسه انتخاب شدند که برخی از آنان شامل آقایان رضا آشتیانی عراقی نماینده مردم قم، ناصری نماینده مردم بابل و کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد بودند.

جعفری با بیان اینکه وزرای اقتصاد، نفت و رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه حضور داشتند ادامه داد: نمایندگان در این جلسه خواستند که رئیس جمهور سخنرانی کند و به سئوالاتشان پاسخ دهد زیرا وزرا در کمیسیون های مختلف در دسترس نمایندگان هستند و پاسخ های آن ها بارها شنیده شده است.

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان اظهار داشت: رئیس جمهور در بخش اول سخنان خود در خصوص علل جاودانگی قیام عاشورا صحبت کرد.

وی ادامه داد: احمدی نژاد در این جلسه در پاسخ به سئوالات نمایندگان در خصوص جلسه سئوال از رئیس جمهور به صراحت اعلام کرد، ما و همکاران ما فدائیان نظام و انقلاب هستیم، سئوال از رئیس جمهور حق نمایندگان است، من در جلسه سئوال از رئیس جمهور صحبت هایی برای روشنگری مردم خواهم زد اما این روشنگری ها در چارچوب منافع نظام و انقلاب خواهد بود و حرفی که به ضرر انقلاب، نظام و مصالح مردم باشد نخواهم زد.

روایت پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری از دیدار

بنابراین گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری نیز در مورد این دیدار نوشت که دراین جلسه احمدی‌نژاد همه را به خدمت خالصانه و هوشیاری در مقابل توطئه‌های دشمنان توصیه و خاطرنشان کرد: باید مراقبت داشت که بخاطر برخی مطامع شخصی و گروهی، نگاه و توجه مردم از توطئه و فشار دشمن به سایر موضوعات منحرف نشود چرا که اگر علت اصلی مشکلات به مردم گفته شود بدون تردید مردم با اتخاذ رفتار مناسب و تقویت روحیه شجاعت و ایمان و وحدت در خود، می‌توانند دشمنان را در رسیدن به اهداف خود ناکام بگذارند.



احمدی‌نژاد اهمیت تمرکز مدیریت در کشور را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: بدیهی است اگر چند نفر خارج از مجموعه دولت بخواهند برای انجام امور اجرایی تصمیم‌گیری و اعمال نظر کنند، بدون تردید نمی‌توان بدرستی مدیریت کرده و نتیجه مطلوب گرفت.

رییس‌جمهور تصریح کرد: در شرایط کنونی کشور، باید کاری کنیم که داغی بر دل دشمنان گذاشته شود که وقتی بخواهند علیه ملت ایران حرف بزنند قادر به آن نباشند و به فضل الهی این کار را خواهیم کرد.



وی افزود: اگر چه عده‌ای تلاش دارند با خبررسانی‌های ناجوانمردانه و دروغ‌پراکنی، القائاتی علیه دولت انجام دهند اما بی‌تردید از چنین اقداماتی سودی نخواهند برد و دولت و مجلس با هم و در کنار یکدیگر از موانع و فشارهای دشمنان عبور خواهند کرد.

شعرخوانی رئیس جمهور

همچنین رییس جمهور در ادامه سخنان خود قطعه شعر زیر را بعنوان استغاثه به درگاه امام عصر (عج) خواند:



ناله خفته در گلو، کاری بکن/ سینه پر درد است فریادی بکن

کار رسمان و دو دست مرتضی / رد گل‌ میخی به پهلوی ضحی

دیو و دد بر منبر و محراب شد / زهر نامردی درون آب شد

شد جوانمردی به نامردی اسیر / تخت پور مصطفی آماج تیر

رأس فرزندان مصباح الهدی / اختر رخشنده بر سرنیزه‌ها

شیر پنجم مانده از اهل کسا / سر برآورد از زمین کربلا

جای پیغمبر ولی سفیان و جهل / کشتن یاران حق آسان و سهل

این حدیث جاری و زخم دل است / قصۀ پیکار حق و باطل است

ای خدا دنیا پر از بیداد شد / طاقت یاران مولا طاق شد

کشتی نوح است بر گل مانده است / چشم‌ها بر مهر آخر مانده است

گو بیا آرام جان کاری بکن / سینه پر دَرد است فریادی بکن

چهره های غایب ؛ از شورای مرکزی فراکسیونها تا هیات رئیسه و روسای کمیسیونها

در جلسه دیروز مجلس تعدادی از نمایندگان به چگونگی توزیع دعوتنامه ها در مجلس و عدم دعوت از همه نمایندگان و بی اطلاعی هیات رئیسه از این نشست انتقاداتی را در جلسه علنی روز یکشنبه مطرح کردند.

در بین انتقاداتی که در جلسه دیروز مجلس مطرح شد، برخی نمایندگان به عنوان تنظیم کننده و درخواست کننده جلسه با رئیس جمهور معرفی شدند. اشاره نمایندگان منتقد به چهره های شاخص فراکسیون اصولگرایان مجلس بود. با این وجود در نشست شب گذشته، برخی از چهره های شاخص این فراکسیون حضور نداشتند که از جمله آنان غلامعلی حداد عادل رئیس فراکسیون، مرتضی آقا تهرانی و احمد توکلی نمایندگان تهران بودند. چهره های شاخص در فراکسیون رهروان ولایت نیز در نشست دیشب حضور نداشتند. مخالفت اکثریت اعضای این فراکسیون با شرکت درجلسه با احمدی نژاد پیش از برگزاری جلسه علنی دیروز مجلس در نشستی داخلی اعلام شده بود. با وجود این گفته نمایندگان که هیات رئیسه مجلس از جمله لاریجانی رئیس مجلس برای نشست با رئیس جمهور دعوت نشده است، فروزنده معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفتگویی اعلام کرد که از همه نمایندگان برای این دیدار دعوت به عمل آمده است. در این نشست برای سخنرانی نمایندگان مجلس قرعه کشی شد و قدوسی نماینده مشهد، ناصری نماینده بابل، آشتیانی نماینده قم، سید مهدی هاشمی نماینده تهران کسانی بودند که به قید قرعه برای بیان نقطه نظراتشان درباره مسائل میان دولت و مجلس انتخاب شدند.

حاشیه های پوشش خبری نشست



در این جلسه چگونگی اجازه کار به عکاسان خبری هم جالب بود.



معمولا در برنامه های رئیس جمهور عکاسان از ابتدا تا انتهای جلسه حضور دارند اما در برنامه دیشب هنگام ورود رئیس جمهور به سالن محل ملاقات به عکاسان اجازه ورود و تصویربرداری داده نشد.

همچنین در هنگام سخنرانی نمایندگان فقط در آغاز سخن هر نماینده عکاسان چند دقیقه اجازه حضور در سالن را داشتند. این وضعیت درباره سخنرانی رئیس جمهور هم تکرار شده و عکاسان فقط در آغاز سخن وی در سالن اجازه عکاسی داشتند.

با این حال خبرنگار و تصویر بردار صدا و سیما از ابتدا تا انتهای برنامه در نشست حضور داشت و در اقدامی جالب در میانه نشست در ارتباط مستقیم با بخش خبری 20:30 ، از جزئیات نشست خبر داد و گفتگویی با یکی از نمایندگان پخش کرد.