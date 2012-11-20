ناراحتی های کمر و گردن شایعترین علائم کار با کامپیوتر است

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه صادقی اظهار داشت: نشستن های طولانی مدت روی صندلی نامناسب که حمایت لازم را از کمر انجام نمی دهد، خم کردن سر به عقب، قرار نگرفتن مانیتور در مکان مناسب، خم کردن و بلند کردن مداوم سر برای خواندن برگه ای که روی میز قرار دارد و تایپ آن، می تواند منجر به درد در ناحیه گردن و شانه شود.

وی افزود: کاربران کامپیوتر برای جلوگیری از دردهای عضلانی به تناوب از پشت میز کامپیوتر برخاسته، کمی استراحت کنند و با نرمش های خیلی ساده، گردن، بازو، مچ دست و پاها را حرکت دهند.

صادقی تصریح کرد: استفاده از میز مخصوص که دارای عرض و ارتفاع استاندارد باشد، استفاده از صندلی مخصوص کامپیوتر که ارتفاع آن طوری تنظیم شود که ستون فقرات کاربر را آزار ندهد، استفاده از زیرپایی برای جلوگیری از بی حسی پا می تواند از دردهای عضلانی پیشگیری کند.