کوثری در گفتگو با مهر: قطر و عربستان و ترکیه درپی ضربه به زنجیره مقاومت در فلسطین هستند

محمد اسماعیل کوثری در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با حمله رژیم صهیونیستی به غزه بیان داشت: حمله همه جانبه نظامی اسرائیل به فلسطین و کشتار مردم این کشور را از دو بعد می توان مورد بررسی قرار داد.

وی توضیح داد: اول اینکه اسرائیل درشرایط و اوضاع فعلی منطقه و جهان با حمله به فلسطین و با تصور پیروزی تصمیم دارد روحیه مردم و مخصوصا نیروهای نظامی خود را افزایش دهد و به نوعی تجدید قوا کند و در خیال خود با پیروزی در این جنگ به جهانیان اثبات کند که قدرت اول منطقه است و می تواند حرکت هایی فراتر از منطقه انجام دهد.



عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: دوم اینکه کشورهای آمریکا و قطر و عربستان و ترکیه چون در سوریه نتوانستند به نتیجه برسند به دنبال این هستند که به زنجیره مقاومت در فلسطین آسیب بزنند اما نمی دانند که آن روزها گذشت که می توانستند به مردم مظلوم منطقه زور گویی کنند.



وی افزود: در حال حاضر مشاهده می کنیم که این کشورها هم در سوریه و هم در فلسطین با توجه به ایستادگی سوریه و فلسطین، از رسیدن به اهداف خود ناکام هستند و مطمئنا دشمنان مقاومت و در راس آنها اسرائیل در این جنگ شکستی سنگین تر از جنگ 22 روزه متحمل خواهند شد.



کوثری با تاکید بر محسوس بودن حمایت دولت و مردم مصر از فلسطین نسبت به گذشته افزود: ملت مصر از ابتدا در خط مقابله با اسرائیل حضور داشت اما حکومت حسنی نامبارک دیکتاتور مخلوع مصر به خواسته های مردم اهمیتی نشان نمی داد ، در حال حاضر و بعد از انقلاب مردم مصر تغییراتی در شرایط نظام کشور مصر صورت گرفته است و در حال حاضر هم مردم و هم دولت مصر رسما نشان داد که می خواهد به فلسطین کمک کند.



عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: بعد از حمله نظامی اسرائیل به فلسطین، اعتراضات مردم و دولت مصر رسما اعلام، سفیر اسرائیل از مصر اخراج و گذرگاه رفح برای کمک رسانی به مردم نوار غزه موقتا بازگشایی شد.



نماینده مردم تهران در مجلس نهم در پایان گفت: همین که در کشور مصر نسبت به گذشته اقداماتی به نفع مردم فلسطین صورت گرفت و مردم مصر و دولت آزادانه علیه اسرائیل موضع گیری کردند و اعتراضات خود را به جهانیان رساندند کافی است ، ما نباید در این باره تندروی کنیم و سریعا خواستار اقدامات دلخواه خود از دولت مصر باشیم در هر صورت این اقدامات مردم و دولت مصر بر علیه مصر موفقیتی بوده است که در گذشته صورت نمی گرفت و شاهد آن نبودیم.



